Такое мнение она высказала в эфире телеканала "Еспресо"



"К сожалению, как известно власть развращает людей. Сейчас власти пытаются создать из НАБУ репрессивный орган, который будет работать по указаниям из Офиса президента, или же кабинета, который продвигает такую неоднозначную кандидатуру в руководителя НАБУ. Такие действия власти являются прямым вмешательством в деятельность антикоррупционных органов страны", - объяснила Фриз.



Народная депутат подчеркнула, что реформа антикоррупционной системы является важным этапом для вступления Украины в ЕС



"Я хочу подчеркнуть, что вопрос борьбы с коррупцией является одним из приоритетных для Украины на пути в ЕС и НАТО. Поэтому, если власти будут нарушать вопросы независимости антикоррупционных органов, то это поставит точку на нашей евроинтеграции", - пояснила Фриз.



В субботу, 4 марта, комиссия НАБУ отобрала трех кандидатов для подачи Кабинету Министров Украины