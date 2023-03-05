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Власти пытаются создать из НАБУ ручной репрессивный орган, - нардеп Фриз

5 мартa, 2023 воскресенье
15:02
Общество

Народная депутат Ирина Фриз убеждена, что своим вмешательством в конкурс на должность главы НАБУ власти пытаются монополизировать антикоррупционную систему Украины

Такое мнение она высказала в эфире телеканала "Еспресо"

"К сожалению, как известно власть развращает людей. Сейчас власти пытаются создать из НАБУ репрессивный орган, который будет работать по указаниям из Офиса президента, или же кабинета, который продвигает такую неоднозначную кандидатуру в руководителя НАБУ. Такие действия власти являются прямым вмешательством в деятельность антикоррупционных органов страны", - объяснила Фриз.

Народная депутат подчеркнула, что реформа антикоррупционной системы является важным этапом для вступления Украины в ЕС

"Я хочу подчеркнуть, что вопрос борьбы с коррупцией является одним из приоритетных для Украины на пути в ЕС и НАТО. Поэтому, если власти будут нарушать вопросы независимости антикоррупционных органов, то это поставит точку на нашей евроинтеграции", - пояснила Фриз.

Новости
Украина
ЕС
НАБУ
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