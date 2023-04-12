Здесь никаких сомнений: РПЦ утратила характер религиозной организации, став "религиозным крылом" Российской Федерации в геноцидной войне против нашей страны и нации. В ее украинских структурах аж кишит от коллаборантов, людей, чуждых Украине, сторонников и промоутеров "русского мира".

В дискуссии о способе запрета уже прозвучали все доводы на всех уровнях. В Верховной Раде Украины уже четыре месяца зарегистрирован соответствующий законопроект "Об обеспечении укрепления национальной безопасности в сфере свободы совести и деятельности религиозных организаций" (регистр. № 8221). Продуманный, разработанный в соответствии с европейским законодательством, в частности, Европейской конвенцией по правам человека, и судебной практикой Европейского суда по правам человека.

И ничего не происходит.

Логические постановления местных советов

Проект закона №8221 запрещает деятельность на территории Украины РПЦ и других религиозных организаций, подлежащих в канонических, организационных и других вопросах религиозным организациям в Российской Федерации. Досрочно прекращаются все сделки, связанные с использованием имущества (аренда, аренда, лизинг и т.п.), между резидентами Украины и запрещенной иностранной религиозной организацией.

Устанавливаются также особенности наименования религиозных организаций, в частности возможность религиозной организации использовать в своем названии (полном или сокращенном) слово "православный" только тогда, когда эта организация в канонических и организационных вопросах подчинена Православной Церкви Украины.

Кроме этого, в законопроекте отмечена роль Томоса об автокефальном церковном устройстве ПЦУ в упорядочении ситуации в украинском православии. То есть, Томос вводится в национальное законодательное поле – это важный предохранитель против экспансии Российской церкви и ее сателлитов.

Я неоднократно отмечал, что нами предложен не только механизм запрета деятельности РПЦ, но и позитивная программа для православных верующих. Запрещается ведь не вера и церковь, а деятельность РПЦ в нашей стране. Украина остается демократическим государством, где власть не имеет права указывать своим гражданам, во что они должны верить и должны ли верить вообще.

После запрета верующие и религиозные организации сегодняшней УПЦ МП будут принимать решение о своем будущем. У них будет возможность присоединиться к ВТО или же учредить новое объединение. Во втором случае новому объединению нужно пройти полную процедуру регистрации с наведением полной информации о канонических, организационных, финансовых и других вопросах, как это предусмотрено действующим законом о свободе совести и религиозных организациях.

Такую логику поняли и приняли депутаты Хмельницкого, Ровенского и Волынского областных советов, а также ряд городских советов, которые приняли постановления о запрете РПЦ. Обратите внимание: увязав запрет с интересами национальной безопасности.

Правительственный законопроект – индульгенция для УПЦ МП

К сожалению, другой логики упорно следует власти. Во исполнение решения Совета национальной безопасности и обороны от 1 декабря 2022 года правительство (в лице Государственной службы по этнополитике и свободе совести) разработало законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины о деятельности в Украине религиозных организаций" (№ 8371). От представителя "Слуги народа" мы услышали, что после Пасхи по Юлианскому календарю законопроект как единственный будет вынесен в сессионный зал парламента для первого чтения.

Я уже аргументировал ("Правительство спасает РПЦ в Украине", 21 января 2023 г.), что этот документ "написан поразительно неряшливо, без понимания тематики свободы совести и религиозных организаций. Он юридически уязвим, а как максимум – ничтожен и вреден для Украинского государства. И главное – просто желанный для интересов РПЦ в Украине!"

Сама жизнь подтвердила справедливость этих выводов. Рассмотрение потенциальных судебных тяжб в соответствии с положениями, которые в законопроекте являются базовыми, неизбежно растянутся надолго. За иллюстрацию может послужить казус "Паши Мерседеса", арест которого не привел ни к выходу УПЦ МП из Киево-Печерской лавры, ни к началу работы комиссии Министерства культуры по инвентаризации имущества в Лавре.

Когда государство становится беспомощным, люди берут дела в свои руки. Каждый день имеем этому новые примеры. В Хмельницком, после избиения ветерана в кафедральном соборе УПЦ МП, религиозная община проголосовала за переход в ПЦУ. Ключи от собора передал митрополит Антоний из УПЦ МП, за что был освобожден от управления Хмельницкой и Староконстантиновской митрополией и "исчислен на покой". Обошлось довольно спокойно.

Тем временем в Каменце-Подольском противостояние нарастает, потому что УПЦ МП мобилизовала своих сторонников и не хочет покидать храм. В Черновцах избит вновь рукоположенного митрополита московской церкви, который вечером 10 апреля шел по улицам города в сопровождении двух молодых членов церковного хора.

Требуется четкий закон

Кто может сказать, что эмоции нападающего можно понять. Ведь именно этого митрополита СБУ сняла на камеру в утренней постели, когда пришла с обысками в церковные помещения. Там находился несовершеннолетний член церковного хора, поэтому пошел гулять слух о педофилии владыки. Но он подал в суд на журналистов, которые об этом рассказали, потому что правоохранители не могут доказать состав преступления, а сам священник чувствует себя невиновным.

В деле УПЦ МП действия украинских спецслужб вызывают одобрение и поддержку в обществе, которому опостылели российские паспорта, коллаборационизм и крючкотворство с фактическим подчинением УПЦ МП Кириллу Гундяеву. Конечно, обыски и разоблачения – это хорошо, но это все полушаги. Запрет деятельности РПЦ на Украине необходимо перевести в законодательное русло. С четкими нормами на основе европейских и украинских законов.

Украинское общество требует от своей власти решительных решений, а не имитации.

И потому "Карфаген должен быть разрушен". Для защиты украинской независимости и демократии как можно скорее должен быть принят законопроект №8221 "Об обеспечении укрепления национальной безопасности в сфере свободы совести и деятельности религиозных организаций". Все остальное – бесполезно.