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Власти продолжают блокировать международную деятельность депутатов "Евросолидарности", – заявление

8 мая, 2023 понедельник
16:29
Новости Евросолидарность

"Европейская Солидарность" заявляет о политическом давлении и практике двойных стандартов в Верховной Раде

Члена постоянной делегации Верховной Рады в ПАСЕ, народного депутата Алексея Гончаренко не выпустили на конференцию, организованную Парламентской Ассамблеей, где в соответствии с решением Бюро ПАСЕ он должен быть одним из докладчиков. Особый цинизм этому придает факт того, что другим представителям ВР соответствующее разрешение на участие в этом международном мероприятии было предоставлено.

9-10 мая в Берне ПАСЕ организует конференцию "Выборы во времена кризисов: вызовы и возможности", где важной частью дискуссии станет тема электронных выборов, ситуация в Украине и возможность проведения выборов в постконфликтный период.

Наш коллега должен был выступить там с докладом по ситуации с безопасностью в Украине и изложить позицию относительно невозможности выборов в период горячей фазы войны.

А оттуда отправиться в качестве международного наблюдателя от ПАСЕ на судьбоносные выборы в очень важной для Украины Турции.

Несмотря на статус Алексея как представителя постоянной делегации в ПАСЕ и официальное решение о его участии, руководство ВР отказалось дать командировку Гончаренко и не предоставило четкого ответа своего отказа.

"ЕС" связывает блокирование международной деятельности А.Гончаренко исключительно с его принадлежностью к фракции меньшинства и критической позицией относительно ОП, который взял на себя в том числе ручное управление парламентом.

Еще одной причиной двойных стандартов является то, что "ЕС" критически относится к идее электронного дистанционного голосования, которое в наших условиях не может отвечать стандартам демократических выборов. Власти же скрыто продвигают эту идею.

Несмотря на то, что представители "ЕС" всегда занимают государственную позицию, жестко и профессионально отстаивая национальные интересы Украины, руководство ВР с подачи ОП неоднократно блокировало международные командировки и контакты депутатов проевропейской фракции, демонстрируя практику двойных стандартов и внедряя самые отвратительные практики политической цензуры времен Януковича.

В стране идет жестокая война, наша команда демонстрирует единство, отстаивая национальные интересы страны, продвигая Украину на пути к ЕС и НАТО, выбивая оружие и технику нашим ВСУ и санкции против России.

Ежедневно мы видим по отношению к нашей команде политическую цензуру, двойные стандарты, попытку обесценить наш опыт и нашу работу в предыдущие годы.

Это точно не работает на единство.

Мы проинформируем наших международных партнеров об очередных фактах грубого нарушения статуса народного депутата.

Досадно, что вместо усиления субъектности, независимости и авторитета парламента, его руководство выполняет все самые нелепые прихоти ОП.

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