Власти призывают эвакуироваться жителей Мариуполя, пока появилась такая возможность

О том, почему это стоит сделать именно сейчас, рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

К началу зимы никакими усилиями не удастся восстановить городскую инфраструктуру. Максимум, что возможно – появление в отдельных районах воды плохого качества. Также не заработает медицинская система.

"В городе почти ни одного педиатра, маммолога, инфекциониста, онколога, нефролога и нехватка терапевтов. Оборудование украдено и для его полноценной замены нужны деньги, время и его наличие. Из-за санкций Россия не сможет восстановить медоборудование, а собственного не производит. Отсутствие медицины – гарантировано низкое качество жизни", – объясняет Андрющенко.

Третья причина – безопасность, поскольку полиция оккупантов не защищает украинцев, наоборот – работает на оккупантов и вместе с преступниками. Важным фактором, по мнению советника мэра, является и открытый эвакуационный путь в Запорожье:

"Вторую неделю оккупанты открыли канал эвакуации в Запорожье. Да, они прикрывают собственные военные маневры – вы сами видите колонны техники, которые двигаются через город. Но пока есть путь – пользуйтесь. Второго случая может не быть".

Еще одна важная причина – это контрнаступление ВСУ, которое уже началось на Юге. Оккупанты же размещают свои склады, базы и казармы среди жилых домов: в случае попадания по ним пострадают мирные жители.

И последняя причина, говорит Андрющенко, мобилизация на фронт, которую осенью планируют начать в Мариуполе оккупационные власти.

"Всех без исключения. И это не украинская мобилизация, где нужен опыт и военная специальность. Здесь нужно пушечное мясо. Поэтому бегите пока есть время", – подчеркивает он.

В Мариуполе оккупанты заставляют людей разбирать завалы и убирать улицы за тарелку каши и бутылку воды.

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