Власти Приморского края РФ усиливают полицейский режим, готовятся к возможным протестам местных, - Генштаб ВСУ
На Дальнем Востоке России силовые структуры вводят новые меры безопасности в ожидании протестов местного населения
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
В городе Владивосток Приморского края местное население выражает несогласие с действиями действующей власти, поэтому чиновники вводят дополнительные меры безопасности и усиливают полицейский режим.
"Власть готовится к возможным протестным проявлениям среди местного населения, которое выражает недовольство из-за проведенных ранее мобилизационных мероприятий и больших потерь представителей региона на войне в Украине", - говорится в возведении Генштаба.
- 2 ноября мобилизованные из Чувашии вышли на протест из-за отсутствия обещанных выплат за военную службу.
- По состоянию на 3 ноября россияне лишились более 74 тыс. военных в Украине с начала полномасштабного вторжения.
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