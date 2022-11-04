Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

В городе Владивосток Приморского края местное население выражает несогласие с действиями действующей власти, поэтому чиновники вводят дополнительные меры безопасности и усиливают полицейский режим.

"Власть готовится к возможным протестным проявлениям среди местного населения, которое выражает недовольство из-за проведенных ранее мобилизационных мероприятий и больших потерь представителей региона на войне в Украине", - говорится в возведении Генштаба.

2 ноября мобилизованные из Чувашии вышли на протест из-за отсутствия обещанных выплат за военную службу.

По состоянию на 3 ноября россияне лишились более 74 тыс. военных в Украине с начала полномасштабного вторжения.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb