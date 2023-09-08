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Власти поспешили выдвинуть Коломойскому подозрение раньше НАБУ, потому что хотят положить этот кейс в свою "копилку", - Гончаренко

8 сентября, 2023 пятница
19:22
Общество

Нардеп Алексей Гончаренко предположил, что подконтрольная президенту СБУ объявила подозрение Игорю Коломойскому, поскольку действующие власти хотели опередить независимые антикоррупционные органы и записать это достижение на свой счет

Об этом Гончаренко сообщил в эфире телеканала "Еспресо".

"Думаю, что все-таки Коломойскому было сообщено (подозрение, – ред.), потому что власти не хотят отдавать этот кейс и эту условную "победу", то есть продемонстрировать антикоррупционным правоохранительным органам готовность идти до конца по его делу. А хочет это положить в свою "копилку успехов". Поэтому они поспешили выдвинуть ему подозрение со стороны Бюро экономической безопасности и СБУ. Кстати, люди, которые читали подозрение, говорят, что оно сделано быстро, что подтверждает тот тезис, который я привел. Они спешили, чтобы сделать это раньше НАБУ", - сказал Гончаренко.

Нардеп также предположил, что Коломойского заранее предупредили об объявлении ему подозрения и что его отношения с действующими властями не испорчены.

"Мы видели поездку руководителей антикоррупционных органов в США, и, насколько мне известно, там тоже была поднята тема Игоря Валерьевича Коломойского. После того Игорь Валерьевич четко знал, и в Украине это знал Зеленский и другие, что будет предъявлено подозрение НАБУ. Это подозрение, которое и появилось вчера, - на 9,2 млрд грн выведенных средств ПриватБанка. Зная это, Зеленский принял решение (об объявлении подозрения от СБУ, - ред.), и думаю, что сообщил Коломойскому.... Мы помним , когда Игорь Валерьевич обиделся за национализацию ПриватБанка, что понеслось на ту власть в медиа. Тогда президентом был Петр Порошенко. Дошло даже до того, что "Порошенко брата убил". Вот когда мы услышим в медиа Игоря Валерьевича, что Зеленский убил своего брата, несмотря на то, что у Зеленского его нет, тогда мы будем понимать, что Коломойский сильно обиделся. Пока этого нет, пока Наталья Мосейчук продолжает брать интервью, с любовью глядя в глаза Зеленскому", - сказал Гончаренко.

Что известно о делах, связанных с Коломойским

В конце 2016 года правительство приняло решение о национализации ПриватБанка, после чего финучреждение было докапитализировано более чем на 155 млрд грн. Ранее Минюст США обвинил Игоря Коломойского в хищении миллиардов долларов из ПриватБанка, которые он потом якобы отмывал через компании в США и других странах. Сам олигарх отверг обвинения и отметил, что все инвестиции "делал из собственных средств".

В украинских и иностранных судах рассматривалось более 240 производств по национализации ПриватБанка. В частности, в лондонском суде идет процесс по иску ПриватБанка к бывшим владельцам финучреждения Коломойскому и Боголюбову и аффилированным к ним компаниям. Банк требует возмещения в связи со схемами, имеющими признаки мошенничества и отмывания средств, которые, как считает банк, реализовали его бывшие владельцы.

5 марта 2021 года США ввели санкции против Игоря Коломойского и членов его семьи.

В сентябре 2022 года украинские антикоррупционные органы сообщили восьми фигурантам уголовного расследования подозрение в завладении средствами ПАО "Укрнафта", одним из акционеров которой является связанная с Игорем Коломойским группа "Приват", на сумму более 13 миллиардов гривен. Среди подозреваемых - бывший глава правления Укрнафты; бывшая заместительница руководителя управления по продаже нефти, газа и продуктов нефте- и газопереработки компании; бывшая руководительница отдела контроля за учетом поставки нефти и нефтепродуктов Укрнафты; бывшие директора пяти коммерческих предприятий.

Позже, 7 ноября того же 2022 года, государство изъяло имущество пяти стратегически важных предприятий, среди которых были "Укрнафта" и "Укртатнафта". При этом в ноябре 2022-го в России бизнесменов Игоря Коломойского и совладельца группы "Приват" Геннадия Боголюбова заочно арестовали за якобы присвоение 800 тысяч тонн российской нефти.

Утром субботы, 2 сентября 2023 года, СБУ объявила Игорю Коломойскому подозрение в легализации имущества, полученного мошенническим путем.

В тот же день Коломойский прибыл в Шевченковский районный суд города Киева, где ему избрали меру пресечения по делу о мошенничестве - арест на 60 дней с возможностью внесения залога в 509 млн грн.

Внештатный советник руководителя Офиса президента Сергей Лещенко заявил, что в материалах дела о мошенничестве Коломойский фигурирует как гражданин Израиля и Кипра.

Однако издание "Цензор.Нет" опубликовало видео избрания Коломойскому меры пресечения, во время которого судья назвал подозреваемого гражданином Украины.

Игорю Коломойскому инкриминируют мошенничество и противоправное завладение чужим имуществом.

6 сентября рассмотрение апелляции на меру пресечения Игоря Коломойского отложили до 25 сентября, поскольку материалы дела не успели передать в суд.

В четверг, 7 сентября, бывшему конечному бенефициарному владельцу ПриватБанка Игорю Коломойскому сообщили о новом подозрении в завладении более 9,2 млрд грн средств ПриватБанка конечному бенефициарному владельцу ПАО КБ "ПриватБанк" и еще 5 лицам – бывшим работникам банковского учреждения.

8 сентября по материалам НАБУ и САП на 48 часов были арестованы активы Коломойского - доли в уставном капитале предприятий более чем на 3 млрд грн, а также почти 1 тыс. объектов недвижимого имущества и более 1,6 тыс. транспортных средств и судов.

Новости
Игорь Коломойский
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