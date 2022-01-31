Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная Общество Власти по указанию Зеленского блокируют мою политическую деятельность, но я не буду участником этого шоу, - Порошенко возле ДБР

Власти по указанию Зеленского блокируют мою политическую деятельность, но я не буду участником этого шоу, - Порошенко возле ДБР

31 января, 2022 понедельник
14:02
Общество

Силовики по указанию Офиса Зеленского блокируют политическую деятельность пятого президента Украины, лидера партии "Европейская Солидарность"

Об этом Петр Порошенко заявил журналистам у ДБР, передает пресс-служба "Европейской Солидарности" .

Он подчеркнул, что сегодня планировал объявить на согласительном совете инициативы по укреплению обороноспособности Украины, и именно в это время ДБР назначило так называемый "допрос".

"В 11 часов я как лидер "Европейской Солидарности" должен быть на заседании согласительного совета Верховной Рады Украины для того, чтобы поставить на повестку дня моего законопроекта о внесении изменений в бюджет с резким увеличением финансирования ВСУ. Довести зарплату украинского воина до 25 тыс, , воина на фронте до 50 тыс., увеличить финансирование Государственного оборонного заказа, отдать деньги местному самоуправлению для финансирования территориальной обороны. Без паники, но сильная Украина должна обладать способностью защитить себя, свой народ, свою землю", - говорит Петр Порошенко.

"Специально для этого будет еще ряд других инициатив, начиная от законопроекта об уголовной ответственности за коллаборационизм и включая некоторые временные следственные комиссии по преступлениям, кающимся "Слугами народа". В том числе имеющих коррупционную составляющую", - подчеркнул Порошенко.

"На прошлой неделе в понедельник я должен был быть в НАТО, в Брюсселе для переговоров о военной помощи Украине. Там же проходил Совет министров иностранных дел ЕС, у меня было запланировано несколько встреч с министрами иностранных дел стран ЕС для увеличения финансовой и оборонной помощи государству", – сообщил Петр Порошенко.

"В среду или в четверг я должен был быть на фронте для того, чтобы передать оборонный комплекс видеонаблюдения бригадам, которые расположены на "передке" для того, чтобы сохранить жизнь украинским воинам. Все это не произошло, потому что ДБР и прокуратура не отвечают на мои запросы" по обеспечению такой политической деятельности, блокируют и именно в настоящее время они назначают допрос", - отмечает Петр Порошенко.

"Все это делается по указанию Зеленского. Исполнителем является палач Майдана Татаров, друзья которого назначены незаконно в ДБР для обеспечения этих политических преследований. Это все - шоу. Шоу в стиле Зеленского, где он пытается отвлечь внимание от серьезных проблем в безопасности государства, в энергетике , в экономике, в валютно-курсовой политике, демонстрирующие его ничтожность", - убежден Порошенко.

"Мы остаемся ответственными политиками. Но я точно не собираюсь участвовать в этом шоу", – резюмирует пятый президент.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новости
Петр Порошенко
ГБР
Европейская солидарность
Читайте также:
Фрідріх Мерц
29 января, 2022 суббота
Новый лидер партии Меркель заявил, что Европа допустит ошибку, если отключит РФ от SWIFT
Володимир Вірчіс
28 января, 2022 пятница
"Можно ли стартануть с 0?" - боксер Вирчис, которого нашли повешенным, за три недели до смерти просил о помощи и хотел начать жизнь заново
Путін
29 января, 2022 суббота
Кроме узкой группы безумцев Патрушева и Путина, российская элита не хочет большой войны с Украиной, – Пионтковский
Киев
0°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 28.28
    Покупка 28.28
    Продажа 28.65
  • EUR
    Покупка 31.54
    Продажа 32.05
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, понедельник
31 января
16:33
Эротический триллер "Глубокие воды" с Беном Аффлеком и Аной де Армас выйдет в украинский прокат 18 марта
16:28
Киберполиция разоблачила киевского студента, продававшего данные более 20 млн украинцев, ему грозит до 5 лет заключения
16:13
Глава МИД Польши заявил о признаках возможного увеличения военного присутствия России в Беларуси
16:06
фдму
Рада еще раз проголосует за отставку главы Фонда госимущества Сенниченко
16:06
Кристоф Гойсген
Будущий глава Мюнхенской конференции раскритиковал позицию немецкого правительства по поставке оружия Украине
16:03
До конца года может начаться финансирование проекта по покрытию интернетом железных дорог в Украине, - Федоров
16:03
"Эвертон" Мыколенко объявил имя нового главного тренера
16:02
книга
"еПоддержка": от старта программы больше всего денег украинцы потратили на книги
15:51
airpods
Apple получила патент на новую технологию: владельцы iPhone смогут разблокировать свои устройства с помощью уха
15:48
дия
COVID-сертификаты о бустерной прививке появятся в "Дии" до 6 февраля, - Минцифры
15:47
Бенедикт Камбербетч снимется в фантастическом фильме о таблетке, лишающей потребности в сне
15:45
Самый дорогой футболист мира Мбаппе подписал контракт с "Реалом", - СМИ
15:44
Дом моды Dolce & Gabbana прекратит использование натурального меха в этом году
15:28
Дмитрий Кулеба
Это тонны аргументов, усиливающих позицию Украины - Кулеба о необходимости поставок оружия
15:27
В ближайшие дни Украину посетят президент Турции Эрдоган и три премьера европейских государств, - Кулеба
15:23
Угроза вторжения РФ в Украину: во время переговоров Джонсон намерен призвать Путина "отойти от края бездны"
15:15
Ирина Геращенко
Геращенко: "Европейская Солидарность" требует отменить каникулы для Верховной Рады во время кризиса безопасности на границах Украины
15:15
Парламент Нидерландов выступил за предоставление Украине оборонного оружия
15:08
сепар ООС
В зоне ООС оккупанты ранили мирного жителя, он госпитализирован
15:07
Рамзан Кадыров
В РФ "Новая газета" подала иск против Кадырова: требует возбудить в отношении главы Чечни уголовное дело
15:06
Дорожная компания приближенного к Коломойскому нардепа получит из госбюджета 1 млрд грн
14:58
Польша
Для защиты от российской агрессии: Польша направит в Украину военное вооружение
14:50
Собирал информацию и подбирал "кадры для "ДНР": в Украине наемника РФ приговорили к 9 годам заключения
14:38
В сборной Польши объявили имя нового главного тренера: кого взяли вместо Шевченко
14:31
Алексей Резников
"Такой вероятности нет": Резников об угрозе оккупации Харькова Россией
14:29
Руслан Стефанчук
Стефанчук предложил нардепам обсудить введение онлайн-голосования Рады
14:27
Лидер "Динамо" Цыганков отказался от трансфера в европейский топ-чемпионат, - СМИ
14:27
G7
Деолигархизация, судебная реформа, права человека, экология: послы G7 назвали приоритетные направления реформ в Украине
14:17
Илья Новиков
Адвокат Илья Новиков: следствие отказывается допрашивать Зеленского и Арахамию, потому что это не вписывается в их сценарий
14:12
Эксклюзив
Зеленский
Виталий Портников: Конфликт Зеленского с Западом опасен для Украины
14:09
Программа по выплате COVID-вакцинации "еПоддержка" продлится до 18 декабря 2022 года
13:59
германия аэропорт
Германия ужесточила правила въезда для украинцев
13:53
Зеленский
Стоимость заграничных поездок Зеленского за год выросла на 20,3 млн грн, - ГУД
13:50
Профессиональный футбольный клуб из Житомира готов предложить Усику контракт
13:45
В Украину 1 февраля придет небольшой снег, дождь и гололедица, - синоптик Наталья Диденко
13:38
газопровод
Президент Монголии заявил о начале реальной работы по строительству газопровода из РФ в КНР
13:33
Датский футболист Эриксен, едва не умерший на Евро-2020, вернулся в АПЛ
13:26
Рада отсрочит штрафы для предпринимателей за нарушение во время работы с РРО, - Стефанчук
13:23
россия флот
РФ заявила о завершении военных учений в Черном море
13:22
"Динамо" объявило о трансфере форварда в испанский клуб
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV