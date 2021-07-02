Власти планируют потратить средства от увеличения налогового давления на бизнес для усиления "карманных" правоохранительных органов, - Турчинов о "ресурсном" законопроекте

Об этом экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов написал в Facebook.



"Монобольшинство собирается проголосовать за так называемый ресурсный закон №5600, по которому не только повышаются налоги для субъектов экономической деятельности в условиях разрушительного экономического кризиса, но и значительно усиливаются права фискальных органов, в частности - списание средств со счетов предприятий без решений суда . Это было в Украине в пресловутые времена, которые получили название "азаровщиной", - написал Турчинов.



При этом он подчеркнул, что вместо укрепления Вооруженных сил Украины, повышения денежного довольствия военнослужащим, зарплат врачам и учителям, пенсий ресурсы, которые власть собирается получить с предпринимателей с помощью фискального давления, планируют направить на усиление подконтрольных им правоохранительных органов.



Так, по его словам, Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №5305 относительно совершенствования правовых основ деятельности Государственного бюро расследований.



"Этот закон значительно увеличивает численность и предоставляет сверхполномочия полностью подконтрольному действующей власти Государственному бюро расследований. В свое время в рамках реформирования правоохранительной системы ГБР было создано как независимый следственный орган, которому передавались функции следствия, чем долгое время, в нарушение Конституции, занималась Генеральная прокуратура Украины. Сегодня независимое следствие мешает реализовывать заказные дела, и именно для этого ГБР превращают в силового монстра ", - подчеркнул Турчинов.



Поэтому, по его словам, дополнительно к имеющимся полномочиям ГБР получит право на непосредственный, в том числе и автоматизированный доступ к реестрам и базам данных, а также разрешение пользоваться государственными средствами коммуникаций и связи. Кроме того, ГБР сможет создавать экспертные службы, дополнительные подразделения, учреждения. Ко всему, Бюро получит право на раскрытие банковской тайны.



Турчинов отметил, что такие полномочия могут дать ведомству возможность бесконтрольно прослушивать средства связи и "поручать проведение экспертиз самому себе".



"Поэтому о независимой экспертизе, от объективности которой зависят судебные решения в Украине, надо забыть. Кроме того, значительно увеличивается не только раздутая численность, но и инфраструктура органа", - добавил он.



Турчинов отметил, что эти новации являются "доказательством желания возобновить технологии, присущие режиму Януковича - Азарова", а также посоветовал "учитывать финал, который ожидает тех, кто считает, что " фискально-силовой дубиной можно укрепить и защитить свою власть ".

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