Власти планируют потратить на развитие сети дорог в следующем году более 124 млрд грн, - Минфин

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.



"На развитие сети автомобильных дорог в 2022 году запланированы средства в объеме 124,1 млрд грн. При условии обеспечения выборки кредитов международных финансовых организаций объем финансирования может быть увеличен", - говорится в сообщении.



В пресс-службе отметили, что ведомство активно продолжает реализацию проектов с международными финансовыми организациями, в частности, Европейским банком реконструкции и развития, Европейским инвестиционным банком и Всемирным банком. Эти средства используются, в частности, для реконструкции дороги М-05 Киев – Одесса на участках в Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях; строительстве северного объезда Львова; строительстве северного объезда города Тернополь; реконструкции к категории скоростного шоссе М-03 на участке Полтава – Валки в Харьковской области; капитальном ремонте скоростного шоссе на М-01 на участке Киев – Копти в Черниговской области, а также ряде других проектов.



По словам заместителя министра финансов Александра Кавы, предусмотренное на 2022 год финансирование позволит реализовать проект по созданию сети скоростных автомобильных дорог в Украине, а не только заниматься ремонтом существующей сети.



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