Власти оккупированного Севастополя заявили об атаке морскими дронами, в трех бухтах остановлено движение транспорта
Так называемый губернатор оккупированного Севастополя Михаил Развожаев заявил об атаке морскими дронами на город, три бухты перекрыли для перемещения судов
Об этом "губернатор" Севастополя написал в телеграмме.
Так, Михаил Развожаев утвердил, что российские военные "уверенно и спокойно отразили атаку вражеских беспилотников на Севастополь". Отмечается, что всего было отправлено три БПЛА, пытавшихся проникнуть в бухту, армия же РФ их ликвидировала.
"От взрывов уничтоженных вражеских морских беспилотников в зданиях на Ленина 2, в доме Москвы выбило стекла", - добавил он.
Движение морского транспорта в Севастополе остановлено, говорится в telegram-канале дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя. О причинах не сообщается.
Собеседник российского РБК заявил, что именно бухты Северная, Радиогорка, Графская пристань – были перекрыты для передвижения суден.
- Напомним, поздно вечером 20 марта во временно оккупированном Крыму раздались взрывы. Сообщалось об уничтожении российских крылатых ракет "Калибр НК", которые везли по железной дороге в Джанкое.
- После ночных взрывов в городе Джанкой полуострова Крым, оккупационные власти ввели режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня.
- А росСМИ сообщили о повреждении депо, охраны, складов на железнодорожной станции в результате атаки по Джанкой.
- В Вооруженных Силах Украины заявили, что взрывы на железной дороге во временно оккупированном городе - сигнал захватчикам , что пора уезжать. Впоследствии в Генштабе рассказали, что целью ударов по временно оккупированному Джанкой была остановка логистического обеспечения РФ во временно оккупированных Мелитополе и Херсоне.
- Позже руководитель Объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Наталья Гуменюк заявила , что в Джанкое взрывы повредили узловую станцию, ее использование пока невозможно.
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