Об этом "губернатор" Севастополя написал в телеграмме.

Так, Михаил Развожаев утвердил, что российские военные "уверенно и спокойно отразили атаку вражеских беспилотников на Севастополь". Отмечается, что всего было отправлено три БПЛА, пытавшихся проникнуть в бухту, армия же РФ их ликвидировала.

"От взрывов уничтоженных вражеских морских беспилотников в зданиях на Ленина 2, в доме Москвы выбило стекла", - добавил он.

Движение морского транспорта в Севастополе остановлено, говорится в telegram-канале дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя. О причинах не сообщается.

Собеседник российского РБК заявил, что именно бухты Северная, Радиогорка, Графская пристань – были перекрыты для передвижения суден.