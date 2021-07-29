Власти Нью-Йорка будут платить горожанам по $ 100 за COVID-прививку

Такое решение приняла мэрия города Нью-Йорк, передает NBC .



Для получения денег жителям необходимо будет зарегистрироваться на специальном сайте.



Это объявление поступило только через несколько дней после того, как мэр города Булл де Блазио заявил, что все работники Нью-Йорка должны будут вакцинироваться или проходить суровые еженедельные протоколы тестирования.



Сейчас Нью-Йорк переживает всплеск штамма "Дельта". В прошлую пятницу средний показатель новых ежедневных случаев был на 32% выше, чем за неделю до этого.



По данным Департамента здравоохранения штата Нью-Йорк, от 45% до 65% жителей Нью-Йорка полностью вакцинированы, в зависимости от района.



