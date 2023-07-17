Власти Норвегии запретили Facebook и Instagram отслеживать пользователей для рекламы
В Норвегии социальным сетям Facebook и Instagram с августа временно запретят отслеживать пользователей в интернете для таргетирования рекламы
Об этом сообщает Politico.
Норвежская служба защиты данных приказала американской технологической фирме Meta прекратить показывать пользователям в стране персонализированную рекламу на основе их активности в интернете и местонахождении.
Согласно приказу, отправленному Meta 14 июля, этот запрет вступит в силу с 4 августа и продлится три месяца. Facebook и Instagram смогут показывать людям персонализированную рекламу, но только на основе информации, которую пользователи указывают в разделе "О себе".
Норвежское агентство Datatilsynet пояснило, что рекламная практика Meta в Facebook и Instagram предусматривает "обработку очень частных и конфиденциальных персональных данных с помощью очень непрозрачных и навязчивых операций мониторинга и профилирования".
Если компания Meta не выполнит приказ, ей грозят ежедневные штрафы в размере 1 миллиона норвежских крон (89 500 евро).
В то же время временный запрет может быть отменен, если Meta найдет способ легально обрабатывать персональные данные и предоставит пользователям право отказаться от таргетированной рекламы, основанной на отслеживании, говорится в приказе.
Также отмечается, что ограничения были введены после того, как 4 июля Суд Европейского Союза постановил, что Meta незаконно собирала данные людей, чтобы таргетировать на них рекламу без их прямого согласия на основе "законного интереса" фирмы.
- 23 июня сообщалось , что компания Meta закроет доступ к новостям пользователям Facebook и Instagram в Канаде как только вступит в силу закон об онлайн-новостях, обязывающий интернет-гигантов платить издателям новостей.
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