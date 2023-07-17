Об этом сообщает Politico.

Норвежская служба защиты данных приказала американской технологической фирме Meta прекратить показывать пользователям в стране персонализированную рекламу на основе их активности в интернете и местонахождении.

Согласно приказу, отправленному Meta 14 июля, этот запрет вступит в силу с 4 августа и продлится три месяца. Facebook и Instagram смогут показывать людям персонализированную рекламу, но только на основе информации, которую пользователи указывают в разделе "О себе".

Норвежское агентство Datatilsynet пояснило, что рекламная практика Meta в Facebook и Instagram предусматривает "обработку очень частных и конфиденциальных персональных данных с помощью очень непрозрачных и навязчивых операций мониторинга и профилирования".

Если компания Meta не выполнит приказ, ей грозят ежедневные штрафы в размере 1 миллиона норвежских крон (89 500 евро).

В то же время временный запрет может быть отменен, если Meta найдет способ легально обрабатывать персональные данные и предоставит пользователям право отказаться от таргетированной рекламы, основанной на отслеживании, говорится в приказе.

Также отмечается, что ограничения были введены после того, как 4 июля Суд Европейского Союза постановил, что Meta незаконно собирала данные людей, чтобы таргетировать на них рекламу без их прямого согласия на основе "законного интереса" фирмы.