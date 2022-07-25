Власти не вели никаких консультаций с оппозицией по кадровым ротациям в СБУ и Генпрокуратуре, - нардеп Осадчук
Народный депутат Андрей Осадчук сообщил, что власти не проводили никаких консультаций с оппозицией и парламентским профильным комитетом по увольнению Ирины Венедиктовой и Ивана Баканова
Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Я лично, при любых обстоятельствах, не планирую голосовать за новых руководителей СБУ и Генеральной прокуратуры. Власть не проводила с оппозицией никаких консультаций по кадровым ротациям в этих структурах. Даже с профильным парламентским комитетом никаких консультаций не проводилось", - отметил Осадчук.
Нардеп отметил, что поддерживает любые решения власти, однако кадровые ротации являются более сложным вопросом.
"Комитет по правоохранительной деятельности узнал об увольнении Ирины Венедиктовой так, как и все. Нас никто не предупреждал. Мы узнали о кадровых ротациях из СМИ. Поэтому это внутренняя кухня Офиса президента и коалиции. Оппозиция поддерживает решение власти, потому что у нас война. Однако в вопросах кадровых ротаций все гораздо сложнее", – добавил он.
- 17 июля Зеленский отстранил от должностей Ирину Венедиктову и главу СБУ Ивана Баканова.
- Позже стало известно, что обязанности генпрокурора будет временно исполнять Алексей Симоненко.
- 18 июля Владимир Зеленский внес на рассмотрение в Верховную Раду проект постановления об увольнении Баканова .
- 19 июля за увольнение Ирины Венедиктовой с должности генерального прокурора Украины проголосовала Верховная Рада
- Также 19 июля Верховная Рада проголосовала за увольнение Баканова с должности главы СБУ
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.92
Покупка 37.92Продажа 39.08
-
EUR
Покупка 38.21Продажа 39.57
- Актуальное
- Важное