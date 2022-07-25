Власти не вели никаких консультаций с оппозицией по кадровым ротациям в СБУ и Генпрокуратуре, - нардеп Осадчук

Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Я лично, при любых обстоятельствах, не планирую голосовать за новых руководителей СБУ и Генеральной прокуратуры. Власть не проводила с оппозицией никаких консультаций по кадровым ротациям в этих структурах. Даже с профильным парламентским комитетом никаких консультаций не проводилось", - отметил Осадчук.

Нардеп отметил, что поддерживает любые решения власти, однако кадровые ротации являются более сложным вопросом.

"Комитет по правоохранительной деятельности узнал об увольнении Ирины Венедиктовой так, как и все. Нас никто не предупреждал. Мы узнали о кадровых ротациях из СМИ. Поэтому это внутренняя кухня Офиса президента и коалиции. Оппозиция поддерживает решение власти, потому что у нас война. Однако в вопросах кадровых ротаций все гораздо сложнее", – добавил он.

17 июля Зеленский отстранил от должностей Ирину Венедиктову и главу СБУ Ивана Баканова.

Позже стало известно, что обязанности генпрокурора будет временно исполнять Алексей Симоненко.

18 июля Владимир Зеленский внес на рассмотрение в Верховную Раду проект постановления об увольнении Баканова .

19 июля за увольнение Ирины Венедиктовой с должности генерального прокурора Украины проголосовала Верховная Рада

Также 19 июля Верховная Рада проголосовала за увольнение Баканова с должности главы СБУ

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