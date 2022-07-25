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Главная война с Россией Власти не вели никаких консультаций с оппозицией по кадровым ротациям в СБУ и Генпрокуратуре, - нардеп Осадчук
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Власти не вели никаких консультаций с оппозицией по кадровым ротациям в СБУ и Генпрокуратуре, - нардеп Осадчук

25 июля, 2022 понедельник
12:41
война с Россией Иван Баканов и Ирина Венедиктова

Народный депутат Андрей Осадчук сообщил, что власти не проводили никаких консультаций с оппозицией и парламентским профильным комитетом по увольнению Ирины Венедиктовой и Ивана Баканова

Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Я лично, при любых обстоятельствах, не планирую голосовать за новых руководителей СБУ и Генеральной прокуратуры. Власть не проводила с оппозицией никаких консультаций по кадровым ротациям в этих структурах. Даже с профильным парламентским комитетом никаких консультаций не проводилось", - отметил Осадчук.

Нардеп отметил, что поддерживает любые решения власти, однако кадровые ротации являются более сложным вопросом.

"Комитет по правоохранительной деятельности узнал об увольнении Ирины Венедиктовой так, как и все. Нас никто не предупреждал. Мы узнали о кадровых ротациях из СМИ. Поэтому это внутренняя кухня Офиса президента и коалиции. Оппозиция поддерживает решение власти, потому что у нас война. Однако в вопросах кадровых ротаций все гораздо сложнее", – добавил он.

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СБУ
Иван Баканов
Ирина Венедиктова
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