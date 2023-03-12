Об этом в эфире Эспрессо заявила депутат парламента Грузии от оппозиции Хатуна Самнидзе.

"Я подчеркну, что, несмотря на заявления из России, в этой стране никто не боится бороться за свободу. Власть уж очень осторожна, эта неделя стала для них серьезным уроком. Им показали, что если они хотят насильно закрыть двери и отвлечься от Европы - они получат серьезный ответ от всего общества. Оно стоит вместе, когда вопрос касается Европы. Я уверена, что, несмотря на то, что у власти есть какой-то страх, она часто подыгрывает России, она не пойдет на смену курсу в Грузии. Я в этом уверена", - считает она.