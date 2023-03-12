Власти не пойдут на смену проевропейскому курсу в Грузии, - депутат парламента Самнидзе
Власти Грузии показали, что если они хотят насильно закрыть двери и отвлечься от Европы – они получат серьезный ответ от всего общества
Об этом в эфире Эспрессо заявила депутат парламента Грузии от оппозиции Хатуна Самнидзе.
"Я подчеркну, что, несмотря на заявления из России, в этой стране никто не боится бороться за свободу. Власть уж очень осторожна, эта неделя стала для них серьезным уроком. Им показали, что если они хотят насильно закрыть двери и отвлечься от Европы - они получат серьезный ответ от всего общества. Оно стоит вместе, когда вопрос касается Европы. Я уверена, что, несмотря на то, что у власти есть какой-то страх, она часто подыгрывает России, она не пойдет на смену курсу в Грузии. Я в этом уверена", - считает она.
- Напомним, 7 марта парламент Грузии одобрил в первом чтении законопроект "О прозрачности иностранного влияния", который в значительной степени подражает российскому закону об иностранных агентах. Рассмотрение проекта уже 7 марта стало неожиданностью, сначала планировалось, что его вынесут в зал 9 марта. После этого в стране вспыхнули протесты. Полиция применила к участникам акций слезоточивый газ. На утро 8 марта было известно о задержании у здания парламента 66 митингующих. Оппозиция объявила о новых протестах.
- После двух ночей протестов и насильственного разгона демонстрантов под грузинским парламентом, власти Грузии утром 9 марта сообщили , что "откликают" скандальный законопроект об "иноагентах".
- В министерстве внутренних дел Грузии заявили, что выпустили из-под стражи всех протестующих, а оппозиция требует отставки правительства и досрочных выборов.
- 10 марта парламент Грузии отклонил законопроект "О прозрачности иностранного влияния" во втором и окончательном чтении после массовых протестов в стране.
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