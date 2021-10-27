Власти не помогают пострадавшему от пандемии COVID-19 бизнесу, экономика будет падать, – Несходовский
Директор Института социально-экономической трансформации Илья Несходовский считает, что власти неправильно борются с последствиями локдауна 2020 года из-за пандемии COVID-19 и это приведет к ухудшению экономической ситуации Украины
Эксперт сообщил об этом в программе "Комментарий с Кристиной Шкудор" на Еспресо.TV.
“В этом году мы получили дополнительное поступление в пенсионный фонд за счет увеличения минимальной зарплаты. Если посмотреть, заработная плата увеличилась у педагогов, у работников здравоохранения, а также у работников малого бизнеса, получающих минималку. То есть, это произошло не за счет роста или оздоровления экономики, а за счет роста выплат бюджетникам, из-за чего увеличились перечисления в пенсионный фонд. А экономика очень существенно упала после неправильного введения карантина 2020 года и до сих пор не оправилась. И власть не делает никаких программ, никаких шагов по запуску экономики”, – отметил Несходовский.
Эксперт также отметил, что действующие власти не помогают бизнесу, наиболее пострадавшему от пандемии COVID-19. По словам Несходовского, единственными получателями государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%" являются сельскохозяйственные производители, которые существенно не пострадали от локдауна 2020 года.
“Власть не сделала правильные выводы и продолжает дотировать через программу “Доступные кредиты 5-7-9%” тех, уменьшая им проценты за кредит, у которых по факту достаточно успешный баланс. То есть нет нужды, чтобы государство помогало успешным, государство должно помогать попавшим в сложную ситуацию. И на следующий год у нас нет ни одной программы, чтобы поддержать бизнес", – сообщил Илья Несходовский.
Эксперт подчеркнул, что из-за неправильных действий властей экономика Украины будет продолжать падать, а также спрогнозировал, что со следующего года реальная зарплата и пенсия будет падать, ведь инфляция будет выше показателя роста, который предусматривает действующая власть
- Напомним, с 30 октября "красный" уровень эпидопасности будет действовать на территории еще 7 областей Украины.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.31
Покупка 26.31Продажа 26.54
-
EUR
Покупка 30.41Продажа 30.8
- Актуальное
- Важное