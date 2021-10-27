Власти не помогают пострадавшему от пандемии COVID-19 бизнесу, экономика будет падать, – Несходовский

Эксперт сообщил об этом в программе "Комментарий с Кристиной Шкудор" на Еспресо.TV.

“В этом году мы получили дополнительное поступление в пенсионный фонд за счет увеличения минимальной зарплаты. Если посмотреть, заработная плата увеличилась у педагогов, у работников здравоохранения, а также у работников малого бизнеса, получающих минималку. То есть, это произошло не за счет роста или оздоровления экономики, а за счет роста выплат бюджетникам, из-за чего увеличились перечисления в пенсионный фонд. А экономика очень существенно упала после неправильного введения карантина 2020 года и до сих пор не оправилась. И власть не делает никаких программ, никаких шагов по запуску экономики”, – отметил Несходовский.

Эксперт также отметил, что действующие власти не помогают бизнесу, наиболее пострадавшему от пандемии COVID-19. По словам Несходовского, единственными получателями государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%" являются сельскохозяйственные производители, которые существенно не пострадали от локдауна 2020 года.

“Власть не сделала правильные выводы и продолжает дотировать через программу “Доступные кредиты 5-7-9%” тех, уменьшая им проценты за кредит, у которых по факту достаточно успешный баланс. То есть нет нужды, чтобы государство помогало успешным, государство должно помогать попавшим в сложную ситуацию. И на следующий год у нас нет ни одной программы, чтобы поддержать бизнес", – сообщил Илья Несходовский.

Эксперт подчеркнул, что из-за неправильных действий властей экономика Украины будет продолжать падать, а также спрогнозировал, что со следующего года реальная зарплата и пенсия будет падать, ведь инфляция будет выше показателя роста, который предусматривает действующая власть

Напомним, с 30 октября "красный" уровень эпидопасности будет действовать на территории еще 7 областей Украины.