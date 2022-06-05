Власти не поддерживают связь с родственниками пленных из Азовстали, - мама бойца полка "Азов"
Мама бойца полка "Азов" Ильи Самойленко Алла рассказала, что с родственниками пленных военных из Азовстали власти не поддерживают никакой коммуникации
Об этом она рассказала в эфире телеканала "Еспресо".
"У меня не было и нет связи с моим сыном. Ни один из органов власти не переходит к личной коммуникации с родственниками защитников Азовстали. Я могу рассказать то, что все и так знают. О наших бойцах из Азовстали практически нет информации. Доходит фрагментированная и не очень приятная информация. Эта информация часто приводит в отчаяние, и очень трудно бороться с тем, чтобы не прислушаться к этим новостям. Официальной информации от украинской власти нет", - рассказала Самойленко.
Мама Ильи Самойленко также добавила, что им сообщили о том, что операцией по освобождению украинских бойцов из Азовстали будет заниматься ГУР МО Украины.
"Единственное, что мы знаем сегодня, - это то, что руководство операцией по освобождению наших бойцов взяло на себя ГУР МО Украины. Мы очень надеемся, что это будет иметь хоть какой-то результат в ближайшее время. Очень хочется узнать больше о наших детях. Я думаю, что нам могут не рассказывать всего, потому что близкие люди бойцов часто являются причиной утечки информации. Однако то, что нет никаких новостей о бойцах из Азовстали, остается фактом", - добавила Самойленко.
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