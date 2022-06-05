Об этом она рассказала в эфире телеканала "Еспресо".

"У меня не было и нет связи с моим сыном. Ни один из органов власти не переходит к личной коммуникации с родственниками защитников Азовстали. Я могу рассказать то, что все и так знают. О наших бойцах из Азовстали практически нет информации. Доходит фрагментированная и не очень приятная информация. Эта информация часто приводит в отчаяние, и очень трудно бороться с тем, чтобы не прислушаться к этим новостям. Официальной информации от украинской власти нет", - рассказала Самойленко.

Мама Ильи Самойленко также добавила, что им сообщили о том, что операцией по освобождению украинских бойцов из Азовстали будет заниматься ГУР МО Украины.

"Единственное, что мы знаем сегодня, - это то, что руководство операцией по освобождению наших бойцов взяло на себя ГУР МО Украины. Мы очень надеемся, что это будет иметь хоть какой-то результат в ближайшее время. Очень хочется узнать больше о наших детях. Я думаю, что нам могут не рассказывать всего, потому что близкие люди бойцов часто являются причиной утечки информации. Однако то, что нет никаких новостей о бойцах из Азовстали, остается фактом", - добавила Самойленко.

11 мая командир 36-й отдельной бригады морской пехоты ВМС ВСУ Сергей Волынский (Волына) призвал иностранные государства срочно провести экстракцию военных Украины из Азовстали.

16 мая из Азовстали в Мариуполе эвакуировали военнослужащих в оккупированные Новоазовск и Оленевку.

Вице-премьер Ирина Верещук заявила, что эвакуированных из Азовстали тяжело раненых украинских военнослужащих обменяют на пленных россиян после стабилизации их состояния.

Первый заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что операция по спасению защитников Азовстали будет продолжаться до их возвращения домой .

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинских защитников эвакуировали с заблокированного завода "Азовсталь" в Мариуполе при посредничестве Турции, Израиля, Швейцарии, Франции и ООН.

25 мая жена захваченного россиянами командира полка "Азов" Дениса Прокопенко – Екатерина Прокопенко – заявила , что защитники Азовстали удерживаются в плену в удовлетворительных условиях.

30 мая сестра командира 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергея Волынского призвала общество и блогеров просить возвращения героев Азовстали домой.

30 мая жены, матери и сестры защитников Мариуполя и Азовстали создали собственный совет "Женщины из стали" . Организация должна стать медиатором между властью и семьями героев и координировать процесс их возвращения домой

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