Власти настроены выполнять рекомендации Еврокомиссии для начала переговоров о вступлении в ЕС, - Кулеба
Украина готова выполнить рекомендации Еврокомиссии, необходимые для вступления страны в ЕС
Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире телемарафона, передает Интерфакс-Украина .
"Если внимательно прочитать рекомендации Евросовета, там написано, что выполнение Украиной рекомендаций Еврокомиссии важно для перехода на следующий этап, то есть для начала переговоров о вступлении", - сказал он.
Министр призвал украинцев отказаться от нарратива о том, что у нас могут забрать статус кандидата на вступление в ЕС.
"Мы начали говорить о том, когда у нас отберут статус кандидата еще до того, как нам его дали. Это такая немного украинская история. Но не надо думать, что мы такие неловкие, неспособные. Никто у нас ничего не заберет, все будет хорошо", - подчеркнул Кулеба.
Он попросил людей мыслить положительно
"Я вас уверяю, что и президент, и правительство, и парламент имеют абсолютную настроенность двигаться именно по этому пути", - подытожил глава МИД.
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