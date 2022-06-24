Власти настроены выполнять рекомендации Еврокомиссии для начала переговоров о вступлении в ЕС, - Кулеба

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире телемарафона, передает Интерфакс-Украина .

"Если внимательно прочитать рекомендации Евросовета, там написано, что выполнение Украиной рекомендаций Еврокомиссии важно для перехода на следующий этап, то есть для начала переговоров о вступлении", - сказал он.

Министр призвал украинцев отказаться от нарратива о том, что у нас могут забрать статус кандидата на вступление в ЕС.

"Мы начали говорить о том, когда у нас отберут статус кандидата еще до того, как нам его дали. Это такая немного украинская история. Но не надо думать, что мы такие неловкие, неспособные. Никто у нас ничего не заберет, все будет хорошо", - подчеркнул Кулеба.

Он попросил людей мыслить положительно

"Я вас уверяю, что и президент, и правительство, и парламент имеют абсолютную настроенность двигаться именно по этому пути", - подытожил глава МИД.

23 июня Евросовет на саммите лидеров стран ЕС предоставил статус кандидатов на вступление в ЕС Украине и Молдове.

Генеральный директор Правительственного офиса координации европейской и евроатлантической интеграции Наталья Форсюк сообщила, что открытие переговорных процедур по членству Украины в ЕС ожидается в начале 2023 года .

Заместитель руководителя Офиса президента Андрей Сибига заявил, что Украина должна принять более 70 законов , чтобы продолжить движение в ЕС.