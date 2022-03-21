Власти начинают манипулировать мнениями украинцев о вступлении Украины в НАТО, - Гарань

Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.TV



“В Украине сейчас критика позиции НАТО за недостаточную поддержку. В то же время, есть страны-члены НАТО, которые нам оказывают реальную военную и гуманитарную помощь. Мы должны на это рассчитывать и бороться за это и дальше, а не просто критиковать. По последнему опросу социологической группы "Рейтинг" не было вопроса о том, поддерживают ли украинцы вступление в НАТО. Они же поставили вопрос совсем другим образом, поэтому мнения украинцев разделились, 40% украинцев сказали, что нужно кооперироваться с НАТО, другие говорили о вступлении в Альянс. Я думаю, что вопросы задали таким образом вполне сознательно.” – объяснил Гарань



Читайте также: "Путин пытается втянуть НАТО в войну", - военный эксперт



Профессор отметил, что таким образом власти пытаются подготовить украинцев к отказу от вступления в НАТО. Гарань отметил, что подготовка украинцев к гарантиям безопасности для Украины вне НАТО является манипуляцией мнения граждан



Читайте также: "Военный успех Украины начнется после реальной военной помощи от НАТО и США", - Джердж

“Власть ищет другие модели безопасности для Украины вне НАТО. В принципе я могу это понять. Может быть, модель безопасности для Украины вне НАТО, но давайте в опросах не манипулировать мнениями украинцев. Нужно четко спрашивать, вы за или против вступления Украины в НАТО. Еще неделю назад 80% украинцев поддерживали вступление в НАТО", - добавил Гарань.