Власти начали тихо приводить в порядок бомбоубежища по всей России, - Bloomberg
По всей России втайне начали проверку бомбоубежищ, законсервированных после Второй мировой войны
Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на собственные источники.
Государственные служащие тихо проверяют подвалы и другие охраняемые объекты и наводят там порядок, в частности организуют ремонтные работы.
"Эти шаги являются частью значительно большей попытки властей проверить, готова ли инфраструктура гражданской обороны на случай более широкого конфликта", – отметил один из собеседников на условиях анонимности.
О проверке укрытий в России не объявляли официально. Очевидно, что она связана с провалами российской армии в Украине. Кстати, россияне также решили возобновить со следующего года базовую военную подготовку в школах.
- В октябре российские СМИ писали, что в Москве в подземных паркингах обустраивают спальные места с обогревателями в случае использования помещений в качестве бомбоубежищ.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.89
Покупка 39.89Продажа 40.59
-
EUR
Покупка 39.58Продажа 40.68
- Актуальное
- Важное