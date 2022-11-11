Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Государственные служащие тихо проверяют подвалы и другие охраняемые объекты и наводят там порядок, в частности организуют ремонтные работы.

"Эти шаги являются частью значительно большей попытки властей проверить, готова ли инфраструктура гражданской обороны на случай более широкого конфликта", – отметил один из собеседников на условиях анонимности.

О проверке укрытий в России не объявляли официально. Очевидно, что она связана с провалами российской армии в Украине. Кстати, россияне также решили возобновить со следующего года базовую военную подготовку в школах.

В октябре российские СМИ писали, что в Москве в подземных паркингах обустраивают спальные места с обогревателями в случае использования помещений в качестве бомбоубежищ.

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