Власти Москвы предупредили, что в городе вскоре будут раздаваться сирены
В Москве 20 июля состоится проверка системы оповещения населения и прозвучат сирены
Об этом сообщили московские местные власти.
В среду, 20 июля, с 10:40 до 12:00 в разных районах города прозвучат сигналы сирен оповещения и заработают громкоговорители с информационным сообщением. В эфире радио и телеканалов на экранах появится заставка с сообщением "Внимание всем! Проводится проверка готовности системы оповещения населения!".
В московских властях объяснили, что тренировка необходима для отработки своевременного информирования жителей и действий экстренных и оперативных служб в случае возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
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