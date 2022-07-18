Об этом сообщили московские местные власти.

В среду, 20 июля, с 10:40 до 12:00 в разных районах города прозвучат сигналы сирен оповещения и заработают громкоговорители с информационным сообщением. В эфире радио и телеканалов на экранах появится заставка с сообщением "Внимание всем! Проводится проверка готовности системы оповещения населения!".

В московских властях объяснили, что тренировка необходима для отработки своевременного информирования жителей и действий экстренных и оперативных служб в случае возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb