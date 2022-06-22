Власти Москвы для оформления площади "ДНР" украли шрифт, разработанный дизайнерами из Киева
Для оформления новой площади "Донецкой народной республики" в Москве использовали шрифт кампании в поддержку Украины, который разработали украинские дизайнеры Олесь Гергун и Евгений Анфалов
Об этом Олесь Гергун написал на своей странице в инстаграме.
"Русские фашисты использовали наш KTF Jermilov для своей тупой пропаганды без моральных и юридических прав на это", – написал он.
Как сообщило издание Медиазона, недавно появившуюся в Москве площадь "ДНР" теперь затянули баннерами.
Kyiv Type Foundry (KTF) Jermilov является модульным дисплейным шрифтом, созданным по типографской практике харьковского художника-авангардиста и дизайнера Василия Джермилова. Печатный стиль зародился в 1920-х годах как модернистская попытка создать универсальный шрифт, который мог легко воспроизвести и использовать каждый без предыдущего опыта. Сам шрифт состоит из двух утилитарных принципов: прописные буквы, состоящие из ограниченных геометрических элементов на основе квадратной сетки 3 х 5, и малая подпись "а".
- В Москве площадь перед посольством США назвали в честь "ДНР". Мэрия российской столицы устроила голосование за переименование площади в конце мая. "Выбирали" из трех вариантов: площадь Защитников Донбасса, площадь Героя России Владимира Жоги и площадь Донецкой Народной Республики. Как сообщали российские СМИ, бюджетники рассказывали, что их обязали голосовать за третий вариант.
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