Власти Мариуполя призывают журналистов осветить на телевидении, что Украина борется за мариупольцев и ждет их
В Мариуполе местные жители стали смотреть украинское телевидение благодаря генераторам электропитания
Об этом сообщает советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.
"У нас большая просьба к редакторам, журналистам и ведущим наших украинских телеканалов пустить хотя бы бегущую строку о том, что Украина ждет и борется за мариупольцев. Что все распространенное оккупантами является ложью: никакой уголовной ответственности, никакой принудительной мобилизации при пересечении линии столкновения нет", – подчеркнул Петр Андрющенко.
Он также подчеркнул, что россияне распространяют лживую информацию об уголовной ответственности и принудительной мобилизации при пересечении линии столкновения.
- Напомним, городской голова Мариуполя Вадим Бойченко заявил, что по состоянию на 13 мая Украина зарегистрировала 850 военных преступлений России. Бойченко также напомнил о других военных преступлениях россиян в Мариуполе - бомбардировке роддома, расстреле людей в очереди за водой, уничтожении продуктовых складов, городского автобусного парка и т.д.
- Ранее уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что во временно оккупированном Мариуполе почти 170 тыс. жителей голодают.
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