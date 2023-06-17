Власти Мали просят немедленно вывести миротворцев ООН из страны

Об этом сообщает Reuters.

Как заявил глава МИД Мали Абдулай Диоп на заседании Совбеза ООН, такое решение связано с тем, что миротворцы ООН не помогли стабилизировать страну.

Диоп сказал совету, что существует "кризис доверия между властями Мали и MINUSMA".

"В свете всего вышеупомянутого правительство Мали просит немедленно вывести MINUSMA", - сказал он.

Отметим, что на территории Мали миротворческая миссия ООН развернута с 2013 года и составляет более 14 тыс. миротворцев.