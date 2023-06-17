Власти Мали просят немедленно вывести миротворцев ООН из страны
Временная военная власть Мали попросила ООН немедленно вывести своих миротворцев из-за "кризиса доверия" – они не помогли стабилизировать ситуацию в стране
Об этом сообщает Reuters.
Как заявил глава МИД Мали Абдулай Диоп на заседании Совбеза ООН, такое решение связано с тем, что миротворцы ООН не помогли стабилизировать страну.
Диоп сказал совету, что существует "кризис доверия между властями Мали и MINUSMA".
"В свете всего вышеупомянутого правительство Мали просит немедленно вывести MINUSMA", - сказал он.
Отметим, что на территории Мали миротворческая миссия ООН развернута с 2013 года и составляет более 14 тыс. миротворцев.
- Напомним, в феврале 2021 года в центре Мали в результате обстрела базы миротворцев ООН пострадали 20 военных.
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