Журналист поделился деталями в эфире телеканала "Еспресо".

"Власти псевдореспублик ЛНР и ДНР внесла изменения в свое законодательство, чтобы смертные приговоры иностранцам начать исполнять с 1 января 2025 года", - отметил Гармаш.

Журналист предположил, что таким образом террористические группировки стремятся к своей легитимизации.

"Думаю, это рассчитано на то, чтобы западные государства общались с властями "ДНР" и "ЛНР" по поводу судьбы своих граждан и таким образом признали легитимность псевдореспублик", - отметил Сергей Гармаш.

9 июня террористы "ДНР" приговорили к казни трех иностранных добровольцев, оборонявших Украину в составе ВСУ. В тот же день МИД Великобритании отреагировал на самосуд террористов "ДНР". В Британии считают, что это фиктивный приговор, совершенно не имеющий законности.

10 июня государственный секретарь США Энтони Блинкен осудил решение фиктивного суда так называемой ДНР относительно казни трех иностранцев, воевавших на стороне ВСУ

А 2 августа в террористической ДНР заявили о намерении "судить" 5 иностранцев.

12 августа стало известно, что в террористической "ДНР" заявили, что 15 августа начнется самосуд над пятью воевавшими на стороне Украины иностранцами . Действие состоится в закрытом режиме.

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