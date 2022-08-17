Власти "Л/ДНР" начнут исполнять смертные приговоры иностранцам с 1 января 2025 г., чтобы Запад скорее признал псевдореспублики, - журналист Гармаш
Главный редактор издания "Остров" Сергей Гармаш рассказал, что власть псевдореспублик ДНР и ЛНР стремится к легитимизации со стороны Запада, поэтому начнет исполнять смертные приговоры пленным иностранцам с 1 января 2025 года
Журналист поделился деталями в эфире телеканала "Еспресо".
"Власти псевдореспублик ЛНР и ДНР внесла изменения в свое законодательство, чтобы смертные приговоры иностранцам начать исполнять с 1 января 2025 года", - отметил Гармаш.
Журналист предположил, что таким образом террористические группировки стремятся к своей легитимизации.
"Думаю, это рассчитано на то, чтобы западные государства общались с властями "ДНР" и "ЛНР" по поводу судьбы своих граждан и таким образом признали легитимность псевдореспублик", - отметил Сергей Гармаш.
- 9 июня террористы "ДНР" приговорили к казни трех иностранных добровольцев, оборонявших Украину в составе ВСУ. В тот же день МИД Великобритании отреагировал на самосуд террористов "ДНР". В Британии считают, что это фиктивный приговор, совершенно не имеющий законности.
- 10 июня государственный секретарь США Энтони Блинкен осудил решение фиктивного суда так называемой ДНР относительно казни трех иностранцев, воевавших на стороне ВСУ
- А 2 августа в террористической ДНР заявили о намерении "судить" 5 иностранцев.
- 12 августа стало известно, что в террористической "ДНР" заявили, что 15 августа начнется самосуд над пятью воевавшими на стороне Украины иностранцами . Действие состоится в закрытом режиме.
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