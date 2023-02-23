Власти Кривого Рога приняли решение о компенсациях жильцам дома, пострадавшего от ракеты 16 декабря
Жители разрушенных квартир трехэтажного дома в Кривом Роге, куда 16 декабря 2022 прилетела вражеская ракета, получат компенсации из городского бюджета
Об этом сообщил начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.
По его словам, владельцы 9 квартир, полностью разрушенных, подали заявки на компенсацию в "Дии", однако деньги от государства они получат только после окончания войны, а где-то жить им нужно уже сейчас. Поэтому власти Кривого Рога приняли компенсации для владельцев разрушенных квартир из городского бюджета.
"Она будет составлять (в зависимости от оценки) – от 787 000 до 813 000 гривен (или 19 670 – 20 300 если считать в долларах) за трехкомнатные квартиры и от 755 000 до 759 000 гривен (или около 18 900) двухкомнатные Согласно экспертной оценке, это соответствует ценам двух- и трехкомнатных квартир в Терновском районе (район, в котором расположен изуродованный оккупантами дом, – ред.), – написал Вилкул.
По его словам, выплаты начнутся уже на следующей неделе.
"Одна из квартир не была приватизирована, поэтому формально по закону деньги предоставить нельзя. Но и в этом случае людям будет предоставлена муниципальная квартира и средства на ремонт", - отметил глава военной администрации города.
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