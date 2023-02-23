Об этом сообщил начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.

По его словам, владельцы 9 квартир, полностью разрушенных, подали заявки на компенсацию в "Дии", однако деньги от государства они получат только после окончания войны, а где-то жить им нужно уже сейчас. Поэтому власти Кривого Рога приняли компенсации для владельцев разрушенных квартир из городского бюджета.

"Она будет составлять (в зависимости от оценки) – от 787 000 до 813 000 гривен (или 19 670 – 20 300 если считать в долларах) за трехкомнатные квартиры и от 755 000 до 759 000 гривен (или около 18 900) двухкомнатные Согласно экспертной оценке, это соответствует ценам двух- и трехкомнатных квартир в Терновском районе (район, в котором расположен изуродованный оккупантами дом, – ред.), – написал Вилкул.

По его словам, выплаты начнутся уже на следующей неделе.

"Одна из квартир не была приватизирована, поэтому формально по закону деньги предоставить нельзя. Но и в этом случае людям будет предоставлена муниципальная квартира и средства на ремонт", - отметил глава военной администрации города.