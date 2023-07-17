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Власти Косово закупили у Турции ударные беспилотники Bayraktar

17 июля, 2023 понедельник
00:21
Мир Bayraktar Байрактар

Власти Косово приобрели турецкие беспилотные летательные аппараты Bayraktar TB2 для нужд армии страны. Правительство опубликовало фото с полученными беспилотниками

Об этом сообщил премьер-министр Косово Альбин Курти в Facebook.

"Добавили в наш армейский арсенал дроны Bayraktar TB-2, которые мы приобрели в Турции!", - говорится в сообщении.

Премьер-министр Косово написал, что за последние два года численность армии выросла более чем на 80%, а бюджет более чем на 100%.

"Косово сейчас даже безопаснее, чем когда-либо! С командующим Силами Безопасности Косово генерал-лейтенантом Башкимом Джашари и министром обороны Армендом Мехаджем мы поздравили офицеров, которые завершили обучение по использованию дронов", - добавил Курти.

Что известно о производстве Bayraktar в Украине.

8 августа 2022 стало известно, что генеральный директор компании Baykar Халюк Байрактар приобрел в Украине участок для строительства завода по производству беспилотников "Байрактар".

11 сентября он заявил, что в результате войны не планирует отменять планы по строительству завода в Украине. 28 октября Халюк Байрактар сообщил, что, несмотря на некоторые препятствия, план по строительству завода в Украине продвигается.

Также в декабре посол Украины в Турции Василий Боднар спрогнозировал, что первые БПЛА будут выпущены через два года.

В феврале 2023 года Минобороны Украины согласовало место для строительства центра по обслуживанию Bayraktar. Там будут осуществляться текущий ремонт, модернизация БПЛА и обучение персонала.

30 апреля 2023 г. по итогам участия в международной выставке авиационной техники Teknofest 2023 в Турции Украина подписала три новых соглашения с компанией Baykar - производителем беспилотников Bayraktar.

23 июня Турция выдала лицензии на производство беспилотных летательных аппаратов Bayraktar TB2 и Akinci в Украине. Отмечалось, что завод будет запущен в работу в 2025 году.

По состоянию на 10 июля турецкая компания Baykar уже приступила к строительству завода по производству беспилотных летальных аппаратов в Украине.

оружие
Турция
Косово
Байрактар
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