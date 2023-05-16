Власти Китая призвали иностранные посольства в Пекине убрать плакаты в поддержку Украины, – Kyodo
Китай попросил иностранные посольства и международные организации, расположенные в Пекине, убрать с фасадов своих построек плакаты в поддержку Украины
Об этом пишет издание Kyodo со ссылкой на дипломатические источники.
"Многие посольства в Пекине разместили вывески с изображением флага Украины и сообщениями на китайском и английском языках, такими как #StandWithUkraine, чтобы продемонстрировать свою солидарность с восточноевропейской страной, которая борется с российским вторжением с февраля прошлого года", - отметили журналисты.
В то же время, в МИД Китая призвали посольства и международные организации не использовать внешние стены своих зданий для "политической пропаганды" и "избегать конфликтов между государствами".
Этот шаг вызвал негативную реакцию со стороны дипломатов Европы и других регионов и никто не стал снимать плакаты в поддержку Украины, пишет издание.
По данным журналистов, по меньшей мере, на трех посольствах размещены огромные сине-желтые флаги со словами поддержки.
- Ранее Китай представил свой мирный план по Украине, в котором война названа "кризисом".
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