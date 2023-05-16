Об этом пишет издание Kyodo со ссылкой на дипломатические источники.

"Многие посольства в Пекине разместили вывески с изображением флага Украины и сообщениями на китайском и английском языках, такими как #StandWithUkraine, чтобы продемонстрировать свою солидарность с восточноевропейской страной, которая борется с российским вторжением с февраля прошлого года", - отметили журналисты.

В то же время, в МИД Китая призвали посольства и международные организации не использовать внешние стены своих зданий для "политической пропаганды" и "избегать конфликтов между государствами".

Этот шаг вызвал негативную реакцию со стороны дипломатов Европы и других регионов и никто не стал снимать плакаты в поддержку Украины, пишет издание.

По данным журналистов, по меньшей мере, на трех посольствах размещены огромные сине-желтые флаги со словами поддержки.