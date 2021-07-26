Власти Киева закупят до 20 электробусов в рамках Киотского протокола
Первые электробусы на маршрутах общественного транспорта появятся в столице в ближайшие два года
Об этом заявил заместитель главы КГГА Александр Густелев, передает пресс-служба ведомства.
Планируется, что этот транспорт заменит подвижной состав с дизельными двигателями на двух автобусных маршрутах: № 55 "Дарницкая площадь - станция метро "Дворец спорта" и № 62 "Ботанический сад - Контрактовая площадь ".
"В ближайшее время будет сделан важный шаг в реализации Киевом проекта целевых экологических (зеленых) инвестиций и объявлена международная процедура закупки первых электробусов для КП "Киевпастранс".
Ожидается, что в зависимости от течения открытых торгов, город приобретет 17-20 электробусов и необходимые для их работы зарядные станции. Это будут современные машины, которые будут отвечать всем требованиям инклюзивности", - сказал Густелев.
Он отметил, что постепенная замена автобусов с дизельными двигателями на современные экологические электробусы - важный шаг для столицы, который будет способствовать улучшению экологической ситуации в городе.
Как говорится в сообщении, ожидаемые объемы сокращения выбросов парниковых газов составят 537 тонн СО2 в год.
"Важно, что закупка электроавтобусов будет осуществляться в рамках Киотского протокола, то есть это безвозвратная помощь", - сказал заместитель главы КГГА.
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