Об этом свидетельствует информация на сайте петиций.

"Решение Совета обороны города Киева принималось с учетом оценки текущей и прогнозируемой ситуации безопасности в столице и будет пересмотрено исключительно при условии ее существенной стабилизации и поступления соответствующих рекомендаций от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Соответствующий анализ и оценка осуществляются на постоянной основе", - отметил Кличко.

Автор петиции отмечал, что людям приходится переплачивать за проезд, пересаживаясь на маршрутки.

"Городским властям следует перестать лоббировать интересы маршрутчиков и восстановить нормальную работу коммунального наземного транспорта во время тревог", – говорится в тексте обращения.

В ответ Кличко подчеркнул, что приостановка работы коммунального транспорта во время воздушной тревоги не несет для пассажиров никаких дополнительных расходов, поскольку после отбоя они могут воспользоваться предварительно оплаченными билетами и продолжить поездку.