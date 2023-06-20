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Власти Киева в шестой раз отказались отменять остановку общественного транспорта во время воздушных тревог

20 июня, 2023 вторник
14:58
Общество сирена

Мэр Киева Виталий Кличко рассмотрел уже шестую петицию об отмене остановки общественного транспорта во время тревоги. Он считает целесообразным оставить все, как есть

Об этом свидетельствует информация на сайте петиций.

"Решение Совета обороны города Киева принималось с учетом оценки текущей и прогнозируемой ситуации безопасности в столице и будет пересмотрено исключительно при условии ее существенной стабилизации и поступления соответствующих рекомендаций от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Соответствующий анализ и оценка осуществляются на постоянной основе", - отметил Кличко.

Автор петиции отмечал, что людям приходится переплачивать за проезд, пересаживаясь на маршрутки.

"Городским властям следует перестать лоббировать интересы маршрутчиков и восстановить нормальную работу коммунального наземного транспорта во время тревог", – говорится в тексте обращения.

В ответ Кличко подчеркнул, что приостановка работы коммунального транспорта во время воздушной тревоги не несет для пассажиров никаких дополнительных расходов, поскольку после отбоя они могут воспользоваться предварительно оплаченными билетами и продолжить поездку.

  • Решение об остановке общественного транспорта во время тревог в Киеве было принято летом прошлого года. С этого времени общественность подала уже 5 петиций об отмене этого решения, но власти каждый раз отклоняют их.
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