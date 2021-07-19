Власти Киева утвердили новые парковочные зоны
Киевская городская государственная администрация (КГГА) определила новые парковочные зоны в столице
Об этом в Telegram сообщила пресс-служба КГГА.
Согласно сообщению, Зона І охватывать центр Киева и будет иметь самый высокий спрос на парковку. Она расширена с 66 парковочных площадок на 1 451 место до 224 площадок на 4 320 места. Также созданы "острова" І зоны внутри ІІ Зоны - в районе "Караваевых дач" и радиорынка, а также части территории в пределах Демеевской площади.
Зона ІІ (прецентр) уменьшилась с 247 паркоплощадок на 4 856 мест до 123 площадок на 2 847 мест. При этом она расширилась географически. "Острова" II Зоны также созданы внутри ІІІ Зоны - у рынков "Троещина", "Лесной" ("Юность"), авторынка, метро "Лесная" и музея "Пирогово".
Зона ІІІ охватывать спальные районы с наименьшим трафиком.
В пресс-службе отметили, что определение новых зон опирается на профессиональный анализ данных от программного продукта Тomtom Move O/D - самого известного в мире источника статистики автомобильных поездок в крупных городах. Так, компания "А+С Украина" по заказу городских властей использовала данные для расчета и обоснования зонирования спроса на парковочные места.
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