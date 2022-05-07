Власти Киева обещают новое ПВО от стран НАТО

Об этом он сказал в интервью Радио НВ .

"К сожалению, пока беспокоят нас всех постоянные сообщения об угрозах с воздуха - ракетных обстрелов. Прошу всех соблюдать требования, спускаться в бомбоубежища и не пренебрегать этими правилами. Надеемся, что в ближайшие дни будет дополнительная противовоздушная оборона западного, натовского стандарта, еще больше будет защищать наш воздух", - отметил Кличко.

По его словам, силы обороны контролируют ситуацию на кордонах и в области.

Городской голава Киева Виталий Кличко заявил, что угроза обстрелов и провокаций в городе высока, но после 9 мая выехавшие жители могут постепенно возвращаться.