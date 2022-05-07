Власти Киева обещают новое ПВО от стран НАТО
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что вскоре в городе могут появиться более современные системы противовоздушной обороны
Об этом он сказал в интервью Радио НВ .
"К сожалению, пока беспокоят нас всех постоянные сообщения об угрозах с воздуха - ракетных обстрелов. Прошу всех соблюдать требования, спускаться в бомбоубежища и не пренебрегать этими правилами. Надеемся, что в ближайшие дни будет дополнительная противовоздушная оборона западного, натовского стандарта, еще больше будет защищать наш воздух", - отметил Кличко.
По его словам, силы обороны контролируют ситуацию на кордонах и в области.
- Городской голава Киева Виталий Кличко заявил, что угроза обстрелов и провокаций в городе высока, но после 9 мая выехавшие жители могут постепенно возвращаться.
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