Власти хотят увеличить расходы госбюджета благодаря внутренним заимствованиям, а не внешним грантам, - нардепка Южанина
Народный депутат Украины от Европейской солидарности Нина Южанина рассказала, что увеличение расходов государственного бюджета будет осуществляться благодаря внутренним заимствованиям - облигациям внутреннего государственного займа, а не внешним грантам
Политик поделилась деталями в эфире телеканала "Еспресо".
"15 августа парламент проголосовал за увеличение расходной части государственного бюджета на 270 млрд грн, но не благодаря внешним грантам. В проекте закона говорилось о внутренних заимствованиях - это облигации внутреннего государственного займа. Наибольший портфель этих облигаций имеет Нацбанк Украины", - отметила Южанина.
Нардепка подчеркнула, если политика по облигациям внутреннего госзайма не будет изменена, если их никто не будет покупать - это углубит инфляцию.
"Если политика вокруг облигаций внутреннего государственного займа не будет изменена - облигации не станут более привлекательными, то владельцем этих облигаций снова станет НБУ, а это означает дополнительную печать денег, инфляцию. Да, это означает больше возможностей для Вооруженных сил Украины, но благодаря людям - инфляционным расходам, которые будут производить наши граждане", - отметила Нина Южанина.
- 15 августа Верховная Рада поддержала продление действия военного положения в Украине на 90 дней до 21 ноября.
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