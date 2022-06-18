Власти Херсонщины назвали имя предателя, выдавшего России карту минных полей

Об этом чиновник сообщил в интервью агентству "Укринформ".

"Сейчас мы уже также знаем о задержании помощника начальника Херсонского УСБУ – начальника Антитеррористического центра Игоря Садохина, работавшего на врага", – сказал Самойленко.

Согласно его утверждению, именно Садохин "выдал врагу сеть минных полей и координировал действия российской авиации, сопровождая колонну херсонского СБУ в эвакуацию".

Читайте и смотрите также: Освобождение Юга будет позже, чем Донбасса, - Згурец

"Он был задержан еще в марте. И после проведенной проверки, так понимаю, президент Украины (Владимир Зеленский, - ред.) уволил с должности и руководителя СБУ в Херсонской области Сергея Криворучко и лишил его генеральского звания. Там сейчас также работают правоохранители", - добавил Александр Самойленко.

Напомним, советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович в интервью российскому оппозиционеру Марку Фейгину эмоционально отреагировал на вопрос о быстром продвижении оккупантов в южной части Украины.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb