Власти Харькова давят с требованием открывать школы, но в них почти нет бомбоубежищ, - депутат горсовета
Администрация города Харькова давит с целью открытия школ для очного обучения, но в них почти нет укрытий. Есть ощущение, что обучение будет онлайн
Об этом в эфире Еспресо заявил депутат Харьковского городского совета Андрей Иванов.
"Это мое личное мнение. Офлайн обучения, скорее всего, не будет. Бомбоубежищ в школах почти нет. Сейчас идет риторика и давление из администрации, чтобы открывали школы и так далее, но я чувствую, что этого не будет. А дальше – время покажет. У нас постоянно сосед-террорист, который может выпустить ракеты и попасть в любую школу", - считает он.
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