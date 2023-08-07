Об этом в эфире Еспресо заявил депутат Харьковского городского совета Андрей Иванов.

"Это мое личное мнение. Офлайн обучения, скорее всего, не будет. Бомбоубежищ в школах почти нет. Сейчас идет риторика и давление из администрации, чтобы открывали школы и так далее, но я чувствую, что этого не будет. А дальше – время покажет. У нас постоянно сосед-террорист, который может выпустить ракеты и попасть в любую школу", - считает он.