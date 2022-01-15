Власти Казахстана назвали количество погибших во время протестов
Генеральная прокуратура Казахстана заявила, что во время акций протеста в стране погибли не менее 225 человек
Об этом заявил начальник службы уголовного преследования генпрокуратуры Казахстана Серик Шалабаев, сообщает Tengri News.
По его словам, во время акций протеста погибли не менее 225 человек.
"Во время чрезвычайного положения в морги было доставлено 225 погибших. Часть — это вооруженные бандиты, участвовавшие в терактах. Среди погибших 19 полицейских и военных. К сожалению, жертвами актов терроризма стали и мирные граждане", - сказал Шалабаев.
Отмечается, что из 225 погибших 175 умерли в медицинских учреждениях.
По информации генпрокуратуры и Министерства здравоохранения Казахстана, всего в ходе протестов в Казахстане пострадали 4 578 человек, из них 3 393 – сотрудники силовых структур. Более 2 677 пострадавших обратились за медицинской помощью, из них 265 продолжают лечение, 67 человек находятся в реанимации.
- Напомним, 15 января самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что план проведения силовой операции ОДКБ в Казахстане разрабатывался ним лично совместно с российским руководителем Владимиром Путиным.
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