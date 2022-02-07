Власти Казахстана больше не обязаны согласовывать с Назарбаевым свою политику
Власти Казахстана больше не обязаны согласовывать основные политические направления с экс-президентом Нурсултаном Назарбаевым
Об этом сообщает DW .
Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев подписал закон, отменяющий необходимость согласовывать основные направления политики этой страны с ее бывшим лидером государства Нурсултаном Назарбаевым. Текст конституционного закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые конституционные законы республики" публикуется в прессе.
Поправки к этому закону предложили 27 января депутаты верхней палаты парламента Казахстана, когда парламент лишил Назарбаева пожизненного председательства в Совбезе.
Необходимость согласовывать с экспрезидентом Казахстана главные направления внутренней и внешней политики была законодательно закреплена в 2010 году, в 2000 году этот закон был внесен статусом Назарбаева как элбасы, то есть лидера нации.
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