Власти Казахстана больше не обязаны согласовывать с Назарбаевым свою политику

Об этом сообщает DW .



Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев подписал закон, отменяющий необходимость согласовывать основные направления политики этой страны с ее бывшим лидером государства Нурсултаном Назарбаевым. Текст конституционного закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые конституционные законы республики" публикуется в прессе.



Поправки к этому закону предложили 27 января депутаты верхней палаты парламента Казахстана, когда парламент лишил Назарбаева пожизненного председательства в Совбезе.



Необходимость согласовывать с экспрезидентом Казахстана главные направления внутренней и внешней политики была законодательно закреплена в 2010 году, в 2000 году этот закон был внесен статусом Назарбаева как элбасы, то есть лидера нации.



Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb