Власти Грузии заявили о незаконности частной российской школы в Батуми и Тбилиси

Об этом сообщило "Эхо Кавказа" .

В министерстве подчеркнули, что авторизация обязательна как для всех учебных заведений. Также они подчеркнули, что незаконная образовательная деятельность является уголовным деянием и наказывается штрафом или лишением свободы сроком от одного до трех лет.

Прокомментировали сообщение об открытии школы также в правительстве Аджарии.

По словам Министра образования, культуры и спорта автономной республики Майи Хаджишвили, им не поступала документация для аккредитации нового учебного заведения.

Также она заявила, что сейчас региональное министерство продолжает работу по усилению украинской школы – планируется начать обучение около тысячи детей.

Об открытии в Батуми частной русской школы сообщило издание Batumelebi. По его информации, хоть на здании написано, что там расположен центр развития, в частной беседе преподаватели и директор Наталья Георгиева, гражданка РФ, подтверждают, что это – учебное заведение для русскоязычных детей, где уроки проводятся с первого по седьмой класс.

В ходе первой встречи журналистам сказали, что деятельность школы признана легитимной со стороны Министерства образования РФ. Учебный процесс осуществляется по российской программе, а экзамены учащиеся сдают дистанционно в Москве и Санкт-Петербурге.

В школе также сообщили, что в каждом классе – по 7 или 8 детей, а обучение стоит 750 лари в месяц в Батуми, 800 лари в Тбилиси (около 260-280 долларов соответственно).

На просьбу журналистов рассказать, как на уроках истории детям рассказывают об оккупации Грузии или российско-грузинской войне 2008 года, Наталья Георгиева сказала, что они разделяют позицию большинства жителей страны. Директор также сообщила, что их школу курирует отделение культуры Службы государственной безопасности Грузии, с которым они согласовывают такие вопросы.

14 августа стало известно, что Минюст Латвии сообщил о готовящемся проекте закона об ограничении использования русского языка на работе и в общественных местах.

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