Власти Грузии выполнили второе требование протестующих: освобождают задержанных активистов
В Министерстве внутренних дел Грузии заявили, что выпустили из-под стражи всех протестующих, задержанных под парламентом 7 и 8 марта по административным статьям
Об этом сообщает Interpressnews.
"Все лица, задержанные согласно Кодексу об административных правонарушениях, освобождены. Часть задержанных предстала перед судом, а остальные отпущены по истечении срока пребывания в следственном изоляторе", - заявляет министерство.
В то же время из заявления МВД следует, что впоследствии возможны новые аресты протестующих.
"МВД продолжает расследование в связи с произошедшими 7-8 марта насильственными событиями, согласно статьям 353 и 187 уголовного кодекса (повреждение имущества, нападение на сотрудников полиции)… Следственные действия осуществляются с целью установить, идентифицировать и задержать лиц, которые атаковали стражей порядка и применяли другие действия насильственного характера во время акции протеста под парламентом", - говорится в заявлении.
Ранее в ведомстве сообщали о 133 задержанных, из них большинство по административным статьям - неповиновение полиции и "мелкое хулиганство". Из 133 задержанных на митингах возле парламента 7-8 марта 132 находятся на свободе, а 1 остается под стражей по статье Уголовного кодекса.
Как отмечает "Новости-Грузия", пока неясно, касается ли заявление МВД и людей, которые были задержаны после полуночи 9 марта. Также точно не известно количество задержанных по статьям уголовного кодекса.
- Напомним, 7 марта парламент Грузии одобрил в первом чтении законопроект "О прозрачности иностранного влияния", который в значительной степени подражает российскому закону об иностранных агентах. Рассмотрение проекта уже 7 марта стало неожиданностью, сначала планировалось, что его вынесут в зал 9 марта. После этого в стране вспыхнули протесты. Полиция применила к участникам акций слезоточивый газ. На утро 8 марта было известно о задержании у здания парламента 66 митингующих. Оппозиция объявила о новых протестах.
- Сегодня, 9 марта, в Грузии начался третий вечер масштабных демонстраций против скандального законопроекта об "иноагентах". Демонстранты требуют ясности от власти, как именно она планирует отозвать законопроект "Об агентах иностранного влияния", а также немедленное освобождение всех задержанных протестующих.
- После двух ночей протестов и насильственного разгона демонстрантов под грузинским парламентом, власти Грузии утром 9 марта сообщили, что "отзывают" скандальный законопроект об "иноагентах".
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