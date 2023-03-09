Об этом сообщает Interpressnews.

"Все лица, задержанные согласно Кодексу об административных правонарушениях, освобождены. Часть задержанных предстала перед судом, а остальные отпущены по истечении срока пребывания в следственном изоляторе", - заявляет министерство.

В то же время из заявления МВД следует, что впоследствии возможны новые аресты протестующих.

"МВД продолжает расследование в связи с произошедшими 7-8 марта насильственными событиями, согласно статьям 353 и 187 уголовного кодекса (повреждение имущества, нападение на сотрудников полиции)… Следственные действия осуществляются с целью установить, идентифицировать и задержать лиц, которые атаковали стражей порядка и применяли другие действия насильственного характера во время акции протеста под парламентом", - говорится в заявлении.

Ранее в ведомстве сообщали о 133 задержанных, из них большинство по административным статьям - неповиновение полиции и "мелкое хулиганство". Из 133 задержанных на митингах возле парламента 7-8 марта 132 находятся на свободе, а 1 остается под стражей по статье Уголовного кодекса.

Как отмечает "Новости-Грузия", пока неясно, касается ли заявление МВД и людей, которые были задержаны после полуночи 9 марта. Также точно не известно количество задержанных по статьям уголовного кодекса.