Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо"

"Наихудшим вариантом в ситуации с Саакашвили является то, что он может просто умереть в грузинской тюрьме. Это будет иметь серьезные последствия для Грузии и грузинской власти. Если это произойдет, то о евроинтеграции Грузии можно будет забыть. Это будет проблемой. Ведь грузинский народ заслуживает быть частью Европы", - объяснил Гончаренко

Народный депутат подчеркнул, что грузинской власти следует определиться с политическим курсом.

"Грузинская власть действует очень странно. Она не может определиться со своей позицией в войне России против Украины. Постоянно в Грузии раздаются странные заявления. В частности, заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили о том, что после победы Украины над Россией в мирное соглашение должны включить возвращение оккупированных территорий Грузии. Тогда, может быть, для этого нужно хоть что-то сделать. То же касается и военной помощи. Нам власть Грузии отказалась вернуть наше же оружие. Они забыли, чьим оружием противостояли российской агрессии в 2008 году", - добавил он.