Власти Грузии следует напомнить, чьим оружием они противостояли России в 2008 году, - нардеп Гончаренко
Народный депутат Алексей Гончаренко считает, что грузинские власти рискуют лишить Грузию возможности вступить в ЕС
Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо"
"Наихудшим вариантом в ситуации с Саакашвили является то, что он может просто умереть в грузинской тюрьме. Это будет иметь серьезные последствия для Грузии и грузинской власти. Если это произойдет, то о евроинтеграции Грузии можно будет забыть. Это будет проблемой. Ведь грузинский народ заслуживает быть частью Европы", - объяснил Гончаренко
Народный депутат подчеркнул, что грузинской власти следует определиться с политическим курсом.
"Грузинская власть действует очень странно. Она не может определиться со своей позицией в войне России против Украины. Постоянно в Грузии раздаются странные заявления. В частности, заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили о том, что после победы Украины над Россией в мирное соглашение должны включить возвращение оккупированных территорий Грузии. Тогда, может быть, для этого нужно хоть что-то сделать. То же касается и военной помощи. Нам власть Грузии отказалась вернуть наше же оружие. Они забыли, чьим оружием противостояли российской агрессии в 2008 году", - добавил он.
- 20 декабря 2022 года лидер господствующей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе заявил, что приезд Михеила Саакашвили на Родину был "спецоперацией" Украины по втягиванию Тбилиси в войну.
- 1 февраля президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила в интервью Bloomberg заявила, что после поражения в Украине Россия обязана будет вернуть оккупированные территории не только Украине, но и Грузии и должна усвоить, где проходят ее границы.
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