Такое мнение она высказала в эфире телеканала "Еспресо"

"Безусловно, очень велика трагедия в том, что грузинская инфраструктура, порты и аэропорты могут оказаться под санкциями. Поскольку последствия могут быть разрушительными. В Госдепе США об этом уже заявляли и грузинское общество прекрасно это понимает", - рассказала Деканоидзе.

Политика не подчеркнула, что власти Грузии манипулируют вопросом оккупированных Россией территорий.

"Грузины все прекрасно понимают. К сожалению, властная пропаганда Грузии тоже работает. Сейчас грузинские власти пытаются навязать нарратив, что сотрудничая с РФ, они смогут вернуть оккупированные территории. Очевидно, что это не так. Они манипулируют этим вопросом, который для грузин очень болезненным", - добавила она.