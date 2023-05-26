Власти Грузии считают, что смогут вернуть оккупированные территории, сотрудничая с РФ, - политика Деканоидзе
Политик Хатия Деканоидзе считает, что власти Грузии пытаются манипулировать вопросом оккупированных территорий, чтобы сотрудничать с РФ
Такое мнение она высказала в эфире телеканала "Еспресо"
"Безусловно, очень велика трагедия в том, что грузинская инфраструктура, порты и аэропорты могут оказаться под санкциями. Поскольку последствия могут быть разрушительными. В Госдепе США об этом уже заявляли и грузинское общество прекрасно это понимает", - рассказала Деканоидзе.
Политика не подчеркнула, что власти Грузии манипулируют вопросом оккупированных Россией территорий.
"Грузины все прекрасно понимают. К сожалению, властная пропаганда Грузии тоже работает. Сейчас грузинские власти пытаются навязать нарратив, что сотрудничая с РФ, они смогут вернуть оккупированные территории. Очевидно, что это не так. Они манипулируют этим вопросом, который для грузин очень болезненным", - добавила она.
- 11 мая стало известно, что президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому визовый режим для граждан Грузии перестанет действовать с 15 мая 2023 года. Между странами также возобновят авиаперевозки. ЕС призвал Грузию не пускать российские самолеты в свою территорию.
- 15 мая Грузия разрешила первой российской авиакомпании "Азимут" совершать рейсы в страну. На следующий день разрешение на регулярные рейсы в Москву получила грузинская авиакомпания Georgian Airways. Впоследствии разрешение было предоставлено еще одной авиакомпании из РФ – Red Wings.
- 20 мая стало известно, что президент Грузии Саломе Зурабишвили объявила бойкот Georgian Airways, которая начала осуществлять прямые рейсы в Москву. Авиакомпания, в свою очередь, объявила Зурабишвили персоной нон решетки на своих самолетах.
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