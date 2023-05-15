Об этом сказал лидер партии власти "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе, сообщает издание Грузия Online.

Он заявил, что вопрос о железнодорожном сообщении не стоит в повестке дня.

"Любое решение с нашей стороны принимается в соответствии с принципами, которые отвечают нашим национальным интересам", - отметил Кобахидзе.

Президент торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катирин ранее заявил, что Россия хочет "организовать железнодорожный транзит в рамках маршрута Шелкового пути". Он должен проходить Грузией и оккупированной РФ Абхазией.

Железнодорожное сообщение между Россией и Грузией было остановлено после абхазской войны в начале 1990-х годов.