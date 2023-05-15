Власти Грузии не рассматривают возобновление железнодорожного сообщения с РФ
Власти Грузии заявили, что не рассматривают вопрос восстановления железнодорожного сообщения между страной и Россией
Об этом сказал лидер партии власти "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе, сообщает издание Грузия Online.
Он заявил, что вопрос о железнодорожном сообщении не стоит в повестке дня.
"Любое решение с нашей стороны принимается в соответствии с принципами, которые отвечают нашим национальным интересам", - отметил Кобахидзе.
Президент торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катирин ранее заявил, что Россия хочет "организовать железнодорожный транзит в рамках маршрута Шелкового пути". Он должен проходить Грузией и оккупированной РФ Абхазией.
Железнодорожное сообщение между Россией и Грузией было остановлено после абхазской войны в начале 1990-х годов.
- 11 мая стало известно, что президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому визовый режим для граждан Грузии перестанет действовать с 15 мая 2023 года. Между странами также возобновят авиаперевозки.
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