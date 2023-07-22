Об этом пишет Daily Sabah.

Отмечается, что строительство стального забора начато на берегу реки, обозначающей большую часть турецко-греческой границы, по контракту двух компаний.

Ранее Греция возвела два стальных ограждения на границе с Турцией, протяженность которых составляет 12,5 и 26,5 км. Новый дополнительный забор протяженностью 35 км и высотой 5 метров построят между городами Дидимотейхо и Суфли, расположенными вблизи турецкой границы.

Этот забор строят, чтобы не допустить мигрантов с Ближнего Востока, Азии или Африки в Европейский Союз через Турцию. Общая стоимость дополнительных сооружений и ремонта вместе с новым забором составит около €100 миллионов.