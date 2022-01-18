Власти Гонконга приказали усыпить тысячи хомяков, оказавшихся переносчиками COVID-19

Об этом сообщает The Guardian.



Во вторник, 18 января, власти Гонконга приказали "избавиться" от 2 тысяч хомяков из 34 зоомагазинов. Также чиновники запретили целовать грызунов и призывали не оставлять их на улице.



Следы вируса COVID-19 были обнаружены у 11 хомяков из 178 проверенных хомяков, кроликов и шиншилл в одном из зоомагазинов Гонконга. Исследования начали после выявления первого за более чем три месяца неотслеживаемого случая штамма "Дельта" в городе у 23-летнего работника магазина.



После этого в Гонконге приказали немедленно прекратить продажу хомяков и импорт всех грызунов.



При этом нет доказательств, что домашние животные могут передать коронавирус людям, но власти не хотели рисковать. Чиновники пообещали "гуманно" обращаться с грызунами.



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