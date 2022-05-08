Власти годами мешали нам готовиться к обороне Украины и к обороне Мариуполя, - офицер штаба защитников Азовстали
Украинская бюрократия мешала эффективной подготовке военного сектора страны и, в частности, такого города как Мариуполь, к успешной защите на случай полномасштабного российского вооруженного вторжения, с которым мы теперь имеем дело
Об этом офицер штаба защитников Азовстали Илья Самойленко заявил в воскресенье, 8 мая 2022 года, на Zoom-конференции с журналистами из Украины и из-за границы. Выступления "азовцев" транслирует на YouTube телеканал "Общественное ТВ".
"Проблема в том, что многие представители власти саботировали оборону Украины на протяжении последних нескольких лет", - отметил военный.
"Эта война началась не в феврале, не 24 февраля. И мы постоянно это подчеркиваем", - добавил Самойлено.
"Наша подготовка была саботирована – официальными лицами, правительством. Все просто нам мешали готовиться к обороне", – подчеркнул Илья Самойленко.
Препятствование со стороны властей, по словам офицера, заключалось в задержке перехода украинских вооруженных сил на стандарты НАТО, на западные стандарты.
Кроме того, добавил Самойлено, на февраль 2022 года не была как следует подготовлена оборона Мариуполя и им, азовцам, пришлось взять ответственность за город на себя.
При этом такие добровольческие формирования, как "Азов", продолжил он, со всей серьезностью относились к угрозе начала фронтального наступления России на Украину и готовились к нему, полагаясь преимущественно на собственные силы и возможности.
"Мы знали об этом все время. И мы были готовы. По крайней мере, мы были готовы так, насколько мы это могли сделать", - подчеркнул Самойлено.
Чтобы его услышали за границей, Самойлено выступает на английском языке.
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