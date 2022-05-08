Власти годами мешали нам готовиться к обороне Украины и к обороне Мариуполя, - офицер штаба защитников Азовстали

Об этом офицер штаба защитников Азовстали Илья Самойленко заявил в воскресенье, 8 мая 2022 года, на Zoom-конференции с журналистами из Украины и из-за границы. Выступления "азовцев" транслирует на YouTube телеканал "Общественное ТВ".

"Проблема в том, что многие представители власти саботировали оборону Украины на протяжении последних нескольких лет", - отметил военный.

"Эта война началась не в феврале, не 24 февраля. И мы постоянно это подчеркиваем", - добавил Самойлено.

"Наша подготовка была саботирована – официальными лицами, правительством. Все просто нам мешали готовиться к обороне", – подчеркнул Илья Самойленко.

Препятствование со стороны властей, по словам офицера, заключалось в задержке перехода украинских вооруженных сил на стандарты НАТО, на западные стандарты.

Кроме того, добавил Самойлено, на февраль 2022 года не была как следует подготовлена оборона Мариуполя и им, азовцам, пришлось взять ответственность за город на себя.

При этом такие добровольческие формирования, как "Азов", продолжил он, со всей серьезностью относились к угрозе начала фронтального наступления России на Украину и готовились к нему, полагаясь преимущественно на собственные силы и возможности.

"Мы знали об этом все время. И мы были готовы. По крайней мере, мы были готовы так, насколько мы это могли сделать", - подчеркнул Самойлено.

Чтобы его услышали за границей, Самойлено выступает на английском языке.

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