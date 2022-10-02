Власти Финляндии обещают размещать беглецов из России отдельно от женщин и детей из Украины
По мнению Общества украинцев в Финляндии, практика размещения россиян вместе с украинцами ставит под угрозу благополучие бежавших из Украины женщин и детей
Об этом сообщил финский общественный вещатель YLE.
"В будущем украинцев и россиян будут размещать в разных центрах", - говорится в ответе финского общественного вещателя.
Общество украинцев в Финляндии заявило, что получило сообщение о том, что российские беженцы будут размещены в тех же помещениях, что и украинцы, которым предоставлена временная международная защита.
По мнению организации, это ставит под угрозу благополучие бежавших из Украины женщин и детей. Миграционная служба сообщает, что теперь она будет размещать украинцев и россиян в разных центрах приема беженцев.
- По состоянию на 27 сентября было известно, что из-за "последних изменений в безопасности" и массового желания россиян поскорее уехать из РФ финские пограничники инициировали строительство забора на границе с Россией.
- 29 сентября сообщалось, что власти Финляндии закроют государственную границу для российских туристов в ночь с 29 на 30 сентября, но есть ряд исключений, в страну могут въехать, например, представители оппозиции.
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