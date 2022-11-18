Власти Финляндии конфисковали три частных самолета, принадлежащих россиянам

Об этом сообщает Yle со ссылкой на Управление по взысканию долгов Финляндии.

Самолеты финской компании Polar Aviation oy попали под конфискацию. Издание пишет, что они принадлежат российскому бизнесмену Сергею Грищенко.

"Компания Polar Aviation oy внесена в реестр воздушных судов Финляндии как эксплуатант изъятых самолетов. В своих публичных решениях Управление по взысканию долгов не раскрывает, на чем основываются подозрения в том, что самолеты используются находящимися под санкциями лицами", - пишет издание.

Подозрения могут быть основаны на связях Polar Aviation с олигархом Геннадием Тимченко, внесенным в списки санкций ЕС и США. Тимченко – гражданин Финляндии и России. Авиакомпания отрицает связи с россиянином.

Polar Aviation отказалась предоставить властям списки пассажиров за 2021-2022 годы.

"В решении Управления по взысканию долгов говорится о том, что на первую просьбу финских властей компания ответила отказом, а после повторной просьбы предоставила неполные списки", - дополняют в ведомстве.

Компания считает, что решение Управления по взысканию долгов ошибочно, и Polar Aviation предоставила все документы.

Три конфискованных самолета были внесены в реестр воздушных судов в Финляндии в августе 2021 года. С тех пор самолеты совершили сотни полетов, например, в Вену, Гамбург, Марокко, Италию и Дубай.

В целом с февраля Управление осуществило 187 санкционных изъятий и временных мер на сумму почти 200 миллионов евро.

21 сентября германская полиция провела обыск в баварском имении Усманова. Он подозревается в осуществлении финансовых операций на миллионы евро в период с 2017 по 2022 год, чтобы скрыть происхождение средств, в частности уклонение от уплаты налогов.

Впоследствии германская полиция обыскала яхту Усманова на севере Германии.

Следователи Федерального управления криминальной полиции Германии после обысков на яхте подсанкционного российского олигарха Алишера Усманова конфисковали 30 картин.

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