Власти Фиджи по запросу США конфисковали яхту подсанкционного российского олигарха Керимова
Конфискованная яхта российского олигарха Сулеймана Керимова стоила 300 миллионов долларов
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Министерство юстиции США.
Отмечается, что таким образом, Вашингтон и его союзники усиливают давление на Россию за развязанную войну против Украины.
Кроме того, сообщается, что власти разных стран арестовали целый ряд яхт и вилл, принадлежащих российским миллиардерам, как ответ на вторжение России в Украину.
Керимов попал под санкции США в 2014 и 2018 годах в ответ на действия России в Сирии и Украине. Он также подвергался санкциям со стороны Евросоюза.
Управление контроля за иностранными активами Министерства финансов причислило Керимова к группе российских олигархов, получающих прибыль путем коррупции и участия в действиях российского правительства за пределами РФ, включая оккупацию Крыма.
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