Власти Фиджи по запросу США конфисковали яхту подсанкционного российского олигарха Керимова

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Министерство юстиции США.



Отмечается, что таким образом, Вашингтон и его союзники усиливают давление на Россию за развязанную войну против Украины.



Кроме того, сообщается, что власти разных стран арестовали целый ряд яхт и вилл, принадлежащих российским миллиардерам, как ответ на вторжение России в Украину.



Керимов попал под санкции США в 2014 и 2018 годах в ответ на действия России в Сирии и Украине. Он также подвергался санкциям со стороны Евросоюза.



Управление контроля за иностранными активами Министерства финансов причислило Керимова к группе российских олигархов, получающих прибыль путем коррупции и участия в действиях российского правительства за пределами РФ, включая оккупацию Крыма.

Напомним, во Франции арестовали яхту главы Роснефти Сечина.

Ранее стало известно, что российский олигарх Усманов потерял самую дорогую в мире суперяхту.

Суд Испании освободил украинца, потопившего яхту соратника Путина за 7 млн евро.