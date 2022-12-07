Власти фактически монополизировали телерынок, теперь хотят контролировать онлайн СМИ, – Сюмар об угрозах Закона о медиа

На своей странице в сети Facebook Сюмар предостерегла депутатов от поддержки закона в такой редакции.

«Уже в ближайшее время Верховная Рада может принять Закон о медиа. Закон евроинтеграционный, приводящий медийное законодательство в соответствие с терминологией ЕС. Но в украинский закон авторы вписали регулирование онлайн-медиа, чего ЕС от Украины вообще не требует. И не просто регулирование, а возможность блокирования интернет издания без решения суда, только по решению Национального совета по телевидению и радиовещанию», – констатирует народный депутат.

«Нацсовет, который даже судя по названию должен заботиться о телевидении и радио, теперь будет регулировать украинский интернет. Такого опыта у нее нет, потому что до сих пор в Украине интернет не регулировался. Но Нацсовет сразу получает огромные полномочия по регулированию интернета – проводить проверки, приходить к месту регистрации онлайн СМИ и требовать документы, в том числе и налоговые; налагать предписания, определять штрафы и блокировать интернет издание или навсегда или сроком на один месяц. Хотя для телевидения и радио блокировки вещания без решения суда не предусмотрено (кроме как по сугубо формальным основаниям)», – пишет Сюмар.

«В целом законопроект делит онлайн медиа на три вида – анонимные, незарегистрированные, зарегистрированные как СМИ. То есть он предусматривает регистрацию онлайн СМИ государством, хотя эта опция и является добровольной, но именно она дает право считаться журналистами и участвовать в саморегуляции. Навсегда блокировать за нарушение будут только анонимные сайты. Незарегистрированные будут блокировать в месяц после трех грубых нарушений, зарегистрированных через пять. Вообще нарушение законопроект определяет как незначительные, значительные и грубые. Но отказ от проверки – тоже основание для блокирования (как одно из трех необходимых нарушений)», – объясняет депутат.

Она отмечает: ключевая проблема – в доверии к регулятору. «Нацсовет, как показывает опыт последних лет, полностью зависим от власти. Поэтому о независимости регулирования говорить не приходится», – констатирует Виктория Сюмар.

«Конечно, блокировка онлайн издания на месяц приведет к серьезным потерям аудитории, ведь суть работы онлайн СМИ – это его оперативность и регулярность. Можно ли это объяснить задачами национальной безопасности? Вряд ли. Потому что российские и сепаратистские сайты давно и эффективно блокированы без закона о медиа, а решением СНБО через санационное законодательство. Поэтому трудно это трактовать иначе, чем желание внедрять цензуру в онлайн издания, пишущие о внутренней украинской политике», – убеждена Сюмар.

«Знаете, что самое циничное в этом? В Украине включен полный зеленый свет для российского мессенджера Телеграмм. Где все эти вещи, которые теперь определяются как грубые нарушения для онлайн медиа, просто преуспевают. Но если власти считают, что они контролируют украинские телеграммы, то угрозы информационной безопасности со стороны полностью анонимных ресурсов никого не волнуют. И регуляции там не будет. В то время как рынок онлайн СМИ, которые являются мощными в Украине и работают преимущественно в соответствии с журналистскими стандартами, испытывает полное вмешательство государства. Знаете, к чему это приведет? До вытеснения их в русский телеграмм. Или другой мессенджер», – прогнозирует Виктория Сюмар.

Она отмечает, что законопроект также узаконивает телеканал Рада не как парламентский вестник, как государственный общенациональный канал, тоже абсолютно не отвечающий европейским стандартам.

«Украинский телерынок уже практически монополизирован властями через государственные телеканалы, закон об олигархах, который требует разрешения Нацсовета на приобретение телеканала, и единственный марафон, с прецедентом отключения трех телеканалов без каких-либо законных обоснований. Теперь пора за онлайн СМИ», – пишет Сюмар.

Она также отмечает, что поддерживает принятие Закона о медиа, но при изъятии регулирования онлайна с доработкой его вместе с журналистами в отдельном законе.

«Ну и с телеграммом стоит определиться, хоть чуть-чуть было бы последовательно», – резюмирует Виктория Сюмар.