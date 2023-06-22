Власти должны предоставить украинцам четкие инструкции на случай теракта на ЗАЭС, - нардеп Климпуш-Цинцадзе
Народный депутат Украины, глава Комитета по вопросам интеграции Украины в ЕС Иванна Климпуш-Цинцадзе подчеркнула, что от руководства государства нужна разъяснительная кампания по действиям украинцев на случай теракта на ЗАЭС
Об этом она сказала в эфире телеканала "Эспрессо".
"В течение последней недели мы слышали несколько выступлений лидеров свободного мира, которые говорили о потенциальной возможности и готовности государства-террориста России использовать либо тактическое ядерное оружие, либо осуществить теракт с использованием ядерного оружия. Может быть теракт на ЗАЭС, о котором говорит президент Украины. Но хотелось бы увидеть реакцию мира, предполагающую действия, а не просто заявления", - подчеркнула Климпуш-Цинцадзе.
По словам нардепа, нужны немедленные жесткие санкции против Росатома, которые могли бы остановить Россию от подобных действий.
"Также хотелось бы увидеть от руководства Украины четкие инструкции для граждан Украины: как именно граждане смогут помочь себе, если такое произойдет. Пока нет разъяснения, как люди должны реагировать. Как государство готово информировать людей о трагедии, и как должны действовать граждане. Все силы должны быть брошены на то, чтобы каждый гражданин Украины имел понимание того, как в это время сможет максимально обезопасить себя от влияния радиации", - отметила Климпуш-Цинцадзе.
- 22 июня гендиректор МАГАТЭ Гросси после посещения ЗАЭС сказал, что обстановка там крайне нестабильна.
- Разведка получила информацию о том, что Россия рассматривает сценарий террористического акта на временно оккупированной Запорожской АЭС, который приведет к выбросу радиации.
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