Об этом она сказала в эфире телеканала "Эспрессо".

"В течение последней недели мы слышали несколько выступлений лидеров свободного мира, которые говорили о потенциальной возможности и готовности государства-террориста России использовать либо тактическое ядерное оружие, либо осуществить теракт с использованием ядерного оружия. Может быть теракт на ЗАЭС, о котором говорит президент Украины. Но хотелось бы увидеть реакцию мира, предполагающую действия, а не просто заявления", - подчеркнула Климпуш-Цинцадзе.

По словам нардепа, нужны немедленные жесткие санкции против Росатома, которые могли бы остановить Россию от подобных действий.

"Также хотелось бы увидеть от руководства Украины четкие инструкции для граждан Украины: как именно граждане смогут помочь себе, если такое произойдет. Пока нет разъяснения, как люди должны реагировать. Как государство готово информировать людей о трагедии, и как должны действовать граждане. Все силы должны быть брошены на то, чтобы каждый гражданин Украины имел понимание того, как в это время сможет максимально обезопасить себя от влияния радиации", - отметила Климпуш-Цинцадзе.

22 июня гендиректор МАГАТЭ Гросси после посещения ЗАЭС сказал, что обстановка там крайне нестабильна.

Разведка получила информацию о том, что Россия рассматривает сценарий террористического акта на временно оккупированной Запорожской АЭС, который приведет к выбросу радиации.











