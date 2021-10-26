Власти делают все для подорожания пандемии COVID-19 и борются только с последствиями, а не предотвращают их, - инфекционист

Об этом инфекционист заявил в программе "Комментарий с Кристиной Шкудор" на Еспресо.TV.



"Все нужно делать вовремя. Сначала нас убеждали, что система готова, оказалось все наоборот. Тем более у 2-х крупнейших производителей кислорода значились работы, то есть были перебои . Оказалось также, что среди медиков снизилось моральное настроение, ведь их неоднократно обманывали и до сих пор обманывают с выплатами. Поэтому работники медицинской сферы не так активно спешат рисковать своим здоровьем и жизнью. Если же мы говорим о готовности медицинской системы к госпитализации, закладывается мнение, что в нашей стране все делается для удорожания пандемии COVID-19", - сказал Александрин.



Инфекционист также заявил, что в Украине не желают внедрять программы инфекционной безопасности для предотвращения новых случаев коронавирусного заболевания, а власти только борются с последствиями: увеличивается количество коек в больницах, растет финансирование лечения и т.д.



"Никто не занимается элементарными вопросами: как снизить заболеваемость или инфицирование в том же общественном транспорте, где нет проветривания, где физически невозможно соблюдать дистанцию, где отсутствует проверка и контроль ношения масок. Никто не внедрял летом программы инфекционной безопасности в детских садах и школах. А потом все говорят, что дети активно распространяют COVID-19 среди людей. К сожалению, все эти факторы формируют у населения недоверие к центральным органам власти и нежелание соблюдать противоэпидемические меры", - сказал Александрин.

Напомним, 25 октября Центр контроля и профилактики заболеваний США добавил Украину в страны 4-го уровня опасности заражения COVID-19 - уровня "очень высокого" риска.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что Украина начала закупать медицинский кислород в Польше .